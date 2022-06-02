Google, Python kodu yazma ve yürütme platformu Colab üzerinde deepfake araçlara gelen yasaklamayla en popüler araçlardan birinin kullanımının önüne geçti. DeepFaceLab isimli araç, Colab üzerinde kullanılamaz hale geldi.

Google Research ekibinin 2017 yılında hayata geçirdiği Colaboratory projesi, herkesin tarayıcı üzerinden Python yazılım dilinde kod yazmasını ve çalıştırmasını sağlıyor. Özellikle makine öğrenimi, eğitim ve veri analizi için kullanılan platform, bugünse Google’ın deepfake’lere olan tepkisini gösteren bir haberle gündeme geldi.

Son yıllarda yapay zeka araştırmacılarının evi haline dönüşen Google Colaboratory, bugüne kadar içeriklerinde pek de sınırlayıcı olmasa da bir sınıra imza attı. Platformda yer alan deepfake oluşturucusu DeepFaceLab’a yasak getirildi. Aracı kullanmaya çalışan herkes, Google’ın bir uyarısıyla karşılaştı:

DeepFaceLab, Google Colab'da yasaklandı:

“İzin verilmeyen bir kod yürütüyor olabilirsiniz ve bu, gelecekte Colab’ı kullanma kabiliyetinizi sınırlayabilir. Lütfen SSS’mizde belirtilen yasaklanmış eylemlere dikkat edin.”

DeepFaceLab, günümüzde deepfake içerikler üretmek isteyenlerin tercih ettiği en popüler araçlardan biriydi. Google’ın bu aracı Colab’tan kaldırmasıyla aslında sessiz gelen bir değişikliğe dayanıyordu. Google, geçtiğimiz iki haftalık süre içinde Colab’ın kullanım şartlarını sessiz bir şekilde değiştirerek deepfake oluşturucu araçları yasaklamıştı.

DeepFaceLab, halen Github üzerinde yayında olsa da Google Colab’dan kalkması büyük bir açığın da ortaya çıkmasına neden olacak. Google Colab, Python kodlarını doğrudan Google’ın araçlarından çalıştırabiliyordu. Yani deepfake için gereken grafik gücü, Google tarafından ücretsiz olarak sağlanıyordu. Fakat aracın Colab’tan kalkmasıyla birlikte aracı artık yalnızca güçlü bir grafik kartına sahip olanlar çalıştırabilecek. Aynı şekilde aracın etik nedenler dolayı kaldırıldığı düşünülse de bir yandan da yapay zekâ ve öğrencilerin eğitimi gibi alanların da olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.

DeepFaceLab'in kullanıldığı bir örneği: