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Sokağa Çıkamayan Ferrari 499P Modificata, Rekor Kıran Bir Fiyata Satıldı!

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Yalnızca pistte kullanılabilen Ferrari 499P Modificata, Cenevre’deki açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Sokağa Çıkamayan Ferrari 499P Modificata, Rekor Kıran Bir Fiyata Satıldı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Le Mans yarışlarını kazanan modelden geliştirilen 2024 Ferrari 499P Modificata, müzayede şirketi Gooding Christie’s’in Cenevre’de düzenlediği açık artırmada 8,2 milyon İsviçre frangına satıldı. Yaklaşık 500 milyon TL’ye karşılık gelen bu bedel, 2026’da İsviçre’de bir otomobil için ödenen en yüksek tutar oldu.

Ferrari bu modeli yalnızca pist sürüşleri için üretmiş. Yeni sahibi, otomobiliyle trafiğe çıkamayacak.

İçerikten Görseller

Sokağa Çıkamayan Ferrari 499P Modificata, Rekor Kıran Bir Fiyata Satıldı!
2024-ferrari-499p-modificata
2024-ferrari-499p-modificata-auction-1
2024-ferrari-499p-modificata-auction-2

Bir düğmeyle 870 beygir

2024-ferrari-499p-modificata

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499P Modificata, Le Mans’ı kazanan orijinal modelden geliştirilmiş olsa da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın teknik kurallarına tabi değil. Ferrari, bu sayede hibrit sistemin gücünü yarıştaki sınırlamalara bağlı kalmadan artırabilmiş.

Direksiyondaki “Push to Pass” (Geçiş için Bas) düğmesine basıldığında güç, anlık olarak 870 beygire (PS) kadar çıkabiliyor.

Fabrika testlerinden sonra kullanılmamış

2024-ferrari-499p-modificata-auction-1

Cenevre’de satılan otomobil, 21 numaralı şasiye sahip. Fabrikadaki ilk test sürüşleri dışında hiç kullanılmamış.

Yol kaydı bulunmayan bu modelin direksiyonuna geçmek için bir piste gitmek gerekiyor. Ferrari’nin araç sahiplerine sunduğu program da bunun için var.

Pistte fabrika desteği, garajda Maranello adresi

2024-ferrari-499p-modificata-auction-2

Yeni sahibi, Ferrari’nin “Sport Prototipi Clienti” programına katılarak dünyanın en iyi pistlerinde doğrudan fabrika desteğiyle sürüş yapabilecek.

Otomobili evine götürmesi ise ayrı bir anlaşmaya bağlı. Aksi kararlaştırılmadığı sürece 499P Modificata, 2028 yılının sonuna kadar Ferrari’nin İtalya’daki Maranello tesislerinde tutulacak.

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