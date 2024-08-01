Tam 28 yıldır atıl vaziyette duran Ferrari 512 BB, detaylı temizlikle ilk günkü gibi parladı.

Zaman zaman sokaklarda kaderine terk edilmiş eski otomobiller görsek de bu otomobiller genellikle sıradan ve eski modeller oluyor. ABD'de ise bir adam, araçlara detaylı temizlik yapan WD Detailing YouTube kanalını bu türden bir aracın temizliği için aradığında kanal ekibi büyük bir sürprizle karşılaştı. Zira 28 yıldır garajda yatan araç, Ferrari 512 BB'den başkası değildi.

Daha sonra bir başka ikonik seri olan Testarossa'ya yer açmak için üretimi sonlandırılana kadar toplamda sadece 2323 adet 512 BB üretilmişti. Bu modelin bir başka özelliği ise Ferrari'nin yollarda kullanılması için ürettiği orta motorlu modellerin ilki olmasıydı.

İşte aracın restore edildiği o anlar:

Bu anlar sizlere tanıdık gelmiş olabilir, zira videonun bir kısmı sosyal medyada "satın aldıkları depodan Ferrari çıktı" şeklinde paylaşılıyor. Gerçekte ise böyle bir durum yok, videoda yer alan Ferrari şapkalı yaşlı adam aracın sahibi. Araç, 1996 yılından beri çiftlikteki garajda duruyor. Aracın garajda durma sebebi ise Ferrari'nin pek de aile ya da çiftlik arabası olmaması.

Aracın ön kısmında birkaç ufak hasar olmasına ve motoruna fareler yuva yapmasına rağmen bu 512 BB oldukça iyi durumda. Bu kondisyonda bir Ferrari 512 BB bulmak oldukça zor ve bulursanız da 270 bin doların (Yaklaşık 9 milyon TL) gibi bir meblağı gözden çıkarmanız gerekiyor.