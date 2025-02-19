Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili, Avrupa'da bir şarj istasyonunda casus kameralara yakalandı. Böylelikle aracın tasarımı biraz daha netleşmiş oldu.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı elektrikli otomobili ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce yapılan açıklamaya göre bu yılın sonunda tanıtılacak otomobil, test sırasında casus kameralara yakalandı. Böylelikle aracın tasarımı biraz daha netleşmiş oldu.

Bir şarj istasyonunda görüntülenen elektrikli Ferrari, crossover ile hatchback arasında kalan bir tasarıma sahip olacak. Markanın ilk SUV modeli Purosangue ile Maserati Levante'yi andıracak otomobil, ilginç bir özelliğe de sahip olacak. Bu ilginç özellik, arka kısma yerleştirilmiş olan köpek balığı yüzgeci anten. Ferrari'nin elektrikli otomobilindeki anten, yanıp sönen bir yapıda olacak. Bu, büyük olasılıkla şarj durumu ile ilgili.

Ferrari'nin elektrikli otomobili böyle görünecek

Casus fotoğrafçılar tarafından yapılan açıklamalara göre Ferrari'nin elektrikli otomobili, önde 23 arkada ise 24 inç boyutlu jantlara ev sahipliği yapacak. Ayrıca casus fotoğraflarda kapı kolları yer alıyor. Görüntüleri çeken kişiler, bunun bir yanıltmaca olduğunu ifade ediyorlar. Muhtemelen gövdeye gömülü kapı kolları ile karşılaşacağız.

Bir başka görüntüde, aracın arkasında dörtlü egzoz tasarımı görüyoruz. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu da yanıltma amacıyla yerleştirilmiş bir detay. Elektrikli Ferrari'nin egzoz çıkışlarına sahip olması beklenmiyor.

Elektrikli Ferrari ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşılması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.