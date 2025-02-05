Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin lansman tarihi belli oldu. Otomobile dair bildiğimiz tüm detayları sizler için derledik.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin ilk elektrikli otomobilini 9 Ekim'de tanıtacaklarını duyurdu. Şirketin geleceği yönelik vizyonunu belirleyecek olan bu yeni model, Ferrari'nin 2025 yılı içerisinde piyasaya süreceği altı yeni modelden sadece biri olacak.

Tamamen elektrikli bu yeni model, Ferrari için aynı zamanda tarihi bir anı temsil ediyor. Şirketin Ferrari ile özdeşleşen motor seslerinin öncülerinden V8 ve V12 motorları bulunmadan aynı satış başarısını yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu. Eğer Ferrari ilk elektrikli otomobiliyle başarılı olursa Lamborghini ve Aston Martin gibi diğer lüks otomobil üreticileri de elektrikli otomobillere daha fazla yatırım yapabilir.

Ferrari tasarımı sır gibi saklıyor

Ferrari şimdilik yeni elektrikli aracıyla ilgili detayları sıkı bir şekilde saklıyor. Sızan birkaç fotoğraf geliştirme süreciyle ilgili bazı ipuçları sunsa da test sürecindeki prototipler dikkat dağıtmak için kasıtlı olarak değiştirilmiş parçalar ve sahte egzoz borularıyla donatılmıştı. Bazı kaynaklar ise yeni elektrikli modelin sportif bir SUV veya crossover olabileceğini öne sürüyor.

Ferrari, Maranello'daki tesislerinde "E-Building" adı verilen özel bir elektrikli otomobil üretim kompleksi inşa ediyor. Bu da şirketin ilk elektrikli otomobilini ve gelecekte üreteceği otomobilleri baştan sona kendi imkânlarıyla geliştireceğini ve dış tedarikçilere bağlı kalmadan özgün bir tasarım hedefleyeceğini gösteriyor.

Apple'ın eski baş tasarımcısı da projeye dâhil oldu

Ferrari'nin elektrikli otomobil sektöründeki geleceğine dair bir diğer heyecan verici detay ise Apple'ın eski baş tasarımcısı Sir Jony Ive'ın projeye dâhil olması. Ive, Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu LoveFrom ile Ferrari'nin yaratıcı ortaklarından biri oldu. Uzun süredir Ferrari koleksiyoncusu olan Ive, LoveFrom'un yeni model için direksiyon simidi ve dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi gibi unsurlar üzerinde çalıştığını açıkladı.

9 Ekim'de düzenlenecek lansman, Ferrari'nin elektrikli otomobil sektöründeki geleceğine atacağı ilk adımın detaylarını gözler önüne serecek.

Peki sizin bu otomobilden beklentileriniz neler? Sizce Ferrari başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.