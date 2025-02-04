Ferrari, 2024 yılında dünya çapında 13.752 araç teslim etti. Hibrit ve içten yanmalı motorlu modellerin dağılımı dengeli seyretti.

Ferrari, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Ferrari sene içerisinde toplam 13.752 adet araç teslimatı gerçekleştirdi.

Ferrari, 2024 yılı içerisinde dünya çapında kaç araba sattığını ve kaç para kazandığını açıkladı. İşte detaylar!

Toplam 13.752 adet araç teslimatı gerçekleşti

Bölgesel bazda bakıldığında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) 141 adet, Amerika'da 192 adet artış yaşanırken, Çin, Hong Kong ve Tayvan'da 328 adetlik düşüş görüldü. Asya-Pasifik bölgesindeki teslimatlar ise 84 adet arttı. Yıl içinde Purosangue, Roma Spider ve 296 GTS modelleri yüksek talep görürken, SF90 XX serisi ve 12Cilindri teslimatları yılın ikinci yarısında başladı. Öte yandan Portofino M, SF90 Stradale, 812 GTS, 812 Competizione ve Roma gibi modeller üretimden kaldırıldı.

Şirketin 2024 yılı finansal sonuçları da yükseliş gösterdi. Ferrari’nin net gelirleri %11,8 artışla 6,677 milyar Euro'ya ulaştı. Faaliyet kârı (EBIT) %16,7 artarak 1,888 milyar Euro olurken, net kâr %21,3 artışla 1,526 milyar Euro olarak kaydedildi. Hibrit ve içten yanmalı motorlu modeller arasındaki dağılım ise neredeyse eşit seviyede gerçekleşti. Satışların %49’u içten yanmalı, %51’i hibrit motorlu modellerden oluştu.

Ferrari, Formula 1’den elde edilen gelirlerin artmasını, kişiselleştirme seçeneklerine olan talebin devam etmesini ve marka yatırımları ile dijital dönüşüm projelerinin hız kazanmasını bekliyor. Öte yandan, tedarik zinciri maliyetlerindeki artış ve vergi oranlarındaki yükseliş, şirketin karşılaşabileceği zorluklar arasında yer alıyor. IBM ile yapılan anlaşma kapsamında, Scuderia Ferrari ve Ferrari Sürücü Akademisi’nin yeni "Premium Partneri" IBM oldu. Aynı zamanda Andretti Formula Racing LLC ile iş birliği yaparak 2026 Formula 1 sezonu için motor ve şanzıman tedarik etme konusunda anlaşmaya varıldı.