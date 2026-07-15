Ferrari, yeni elektrikli modeli Luce ile ilgili gündeme gelen satış politikası iddialarını yalanladı. Marka yönetimi, müşterilerin Luce satın almaya zorlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli modeli Luce, tanıtımının ardından tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Ancak son dönemde aracın satış stratejisiyle ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti.

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Bazı haberlerde, müşterilerin gelecekteki özel Ferrari modellerine erişebilmek için Luce satın almaya yönlendirildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Ferrari Pazarlama ve Ticari İşler Direktörü Enrico Galliera ise bu söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

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Luce, otomobil dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bazı Ferrari tutkunları elektrikli bir modelin markanın ruhuna aykırı olduğunu savunurken, şirket yönetimi gelen eleştirilere karşı oldukça rahat bir tavır sergiliyor. Ferrari Pazarlama ve Ticari İşler Direktörü Enrico Galliera, Luce'nin gördüğü tepkilerin kendilerini şaşırtmadığını belirterek dört yıl önce tanıtılan Purosangue'yi örnek gösterdi. Galliera, açıklamasında ''Dört yıl önce Purosangue'yi tanıttığımızda gelen tepkileri hatırlıyor musunuz? Bu boyutta olmasa da Enzo Ferrari'nin mezarında ters döndüğünü dahi söyleyenler olmuştu. Bir de Purosangue'ye şimdi bakın." ifadelerini kullandı.

Ferrari iddiaları reddetti: Almak için bir şart yok.

Galliera, Ferrari müşterilerinin gelecekte özel modellere erişebilmek için Luce satın almaya zorlandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Şirketin böyle bir politika izlemediğini belirten Galliera, müşterileri istemedikleri bir otomobili almaya yönlendirmenin hem marka hem de müşteri açısından yanlış bir yaklaşım olacağını söyledi.

Özetle, Ferrari'nin ilk elektrikli modeli olması nedeniyle Luce, markanın geleneksel hayranları arasında tartışılmaya devam ediyor. Ancak Ferrari yönetimi, tıpkı Purosangue örneğinde olduğu gibi Luce'nin de zamanla kabul göreceğine inanıyor.