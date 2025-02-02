Fiat’ın yeni modeli Grande Panda, elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla Türkiye’de satışa çıkıyor. İç tasarımda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı.

Fiat, Avrupa pazarında uzun yıllardır B segmentinde güçlü bir konuma sahip olan Panda modelini yenileyerek yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Stellantis çatısı altında geliştirilen ve 80’lerin ikonik Panda modelinden ilham alan Grande Panda, hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

Fiat Grande Panda özellikleri

Grande Panda’nın elektrikli versiyonu, 44 kWh kapasiteli bataryasıyla 320 km menzil sunarken, 83 kW (113 HP) gücündeki motoruyla geliyor. Hibrit seçenek ise 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor, 100 HP güç ve 48 volt Li-ion batarya ile donatılmış durumda. Bu versiyon eDCT otomatik şanzımanla birlikte satışa sunulacak.

Fiat’ın yeni modeli, entegre ve geri çekilebilir şarj kablosuna sahip ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda iç mekanda bambu liflerinden üretilmiş tekstil kaplamalar ve geri dönüştürülmüş plastik bileşenler kullanılarak sürdürülebilir bir tasarım anlayışı benimseniyor. Aracın far grubunda ise PXL LED teknolojisi kullanılarak, 80’lerin video oyunlarını ve Fiat’ın tarihi üretim tesisini anımsatan bir tasarım ortaya konulmuş. Grande Panda’nın Türkiye’de yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.