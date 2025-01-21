FIAT, 2024’te 4 ülkede zirveye çıkarak globalde büyük başarı elde etti. Brezilya ve Türkiye gibi pazarlarda liderliğini pekiştirdi.

FIAT, 2024 yılında 3 kıtada yer alan Brezilya, İtalya, Türkiye ve Cezayir’de liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. FIAT dünya çapında 1,2 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi ve Stellantis grubunun en çok satan markası olarak dikkat çekti.

FIAT, Brezilya otomobil pazarında %20,9 pazar payı ve 521 binin üzerinde satışla yılı lider olarak tamamladı. En çok satan modeli FIAT Strada, 144 bin satışla ülkenin otomotiv sektöründe bir kez daha zirvede yer aldı. Brezilya’da satılan her 5 araçtan birinin FIAT olması, markanın bölgede ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

FIAT’ın 2024 performansı: Öne çıkanlar

İtalya pazarında ise FIAT, %10,8 pazar payıyla 190 binden fazla araç satışı gerçekleştirdi. Özellikle Panda modeli 102 bin satışla ülkenin en çok tercih edilen aracı oldu. Hafif ticari araç segmentinde Ducato, 20 bin adetle pazar liderliğini sürdürdü.

Türkiye’de FIAT, %11,2 pazar payı ve 84 bin satışla yine birinci sırada yer aldı. Egea modeli, 2024’te ülkenin en çok satan aracı olarak dikkat çekerken, toplamda 650 binden fazla satışa ulaştı. Hafif ticari araçlarda da Doblò ve Fiorino modelleriyle liderlik sürdürüldü.

Cezayir’de ise FIAT, %62 gibi yüksek bir pazar payı ile 64 binin üzerinde araç satışı yaptı. Doblò, burada 27 bin adetlik satış rakamıyla markanın başarısını pekiştirdi. FIAT CEO’su Olivier Francois, markanın 2024’teki küresel başarısının altını çizerek, 2025 yılı için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Fiat, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni Grande Panda’nın hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.