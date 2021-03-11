2021 Model Fiat Panda Türkiye'de: İşte Fiyat ve Özellikleri

Fiat, 2021 model Panda'yı yeni özellikleri ve hibrit motor seçeneği ile Türkiye'ye getirdi. Donanım özellikleri açısından minimal düzeyde beklentisi olan tüketicilerin tercih edecekleri araç, fiyatıyla ise rakiplerinin gerisinde kalacak gibi görünüyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından bir tanesi olan Fiat, ikonik aracı Panda'nın yeni versiyonunu Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Üç farklı seçenek olarak ülkemizdeki otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan araç, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle satın alınabilecek. Fiat bu aracı, "en ulaşılabilir hibrit" olarak nitelendiriyor.

2021 model Fiat Panda'nın sahip olduğu donanım seçenekleri "Urban", "Cross" ve "Cross 4x4" olarak isimlendiriliyor. Urban model tek bir seçenek sunarken, Cross 4x4 paketinin içinde "Cross Plus 4x4" olarak isimlendirilen ikinci bir versiyon da satın alınabiliyor. Urban seçeneğinde 75 beygir gücünde 1,0 litrelik hibrit motor sağlayan Fiat, Cross paketlerde ise 0,9 litre 85 beygir güç üreten benzinli motor sunuyor. Otomatik vites seçeneği ise ne yazık ki hiçbir Panda'da bulunmuyor.

Karşınızda yenilenen Fiat Panda

Fiat mühendisleri, yenilenen Panda'nın hem iç hem de dış tasarımında nispeten keskin köşelere sahip bir tasarım şekli benimsemişler. Bu bağlamda aracın önünde yer alan ufak aydınlatmalar, yan aynalar, ön tampon alt ile arka stop ve sis farları da kare şeklinde dizayn edilmiş. Bu yaklaşımı iç konsola da aynı şekilde aktaran şirket, butonlar ve gösterge panellerinde de kare tasarım kullanmış.

Aracın sade bir iç tasarımı olsa da Panda'da bulunan multimedya sistemi, pek çok kullanıcıyı tatmin edecek türden. Çünkü Cross ve Cross 4x4'te aynı multimedya sistemini kullanan Fiat, sürücülere Android Auto ve Apple Car Play desteği sunuyor. 7 inç büyüklüğündeki bu ekran, direksiyon üzerinde yer alan tuşlarla da kontrol edilebiliyor.

Araçlarda yer alan donanım özelliklerine baktığımızda, Fiat Panda'nın Cross ve Cross 4x4 modelleri daha fazla tercih edilebilir gibi görünüyor. Zira Urban modelinde ESP, ASR/MSR teknolojilerine ek olarak Start/Stop ve manuel klimanın varlığını görüyoruz. Ancak bu pakette arka camlar ve yan aynalara ek olarak manuel bir klima bulunuyor. Cross ve Cross 4x4'te elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, park sensörü, yokuş iniş sistemi, sürüş modu seçme ve elektronik diferansiyel kilidi gibi özellikler bizleri karşılıyor.

2021 model Fiat Panda'nın fiyatlarına baktığımızda, hibrit motorlu Urban paket için 146 bin 900 TL istendiğini görüyoruz. Cross 4x4 için 190 bin 900 TL isteyen Fiat yetkilileri, Cross Plus 4x4 içinse 199 bin 900 TL talep ediyorlar. Fiyatlar, bu özelliklere sahip bir araç için sanki bir tık yüksek gibi görünüyor...