Özellikle çocuklu ve geniş aileler için iddialı bir model olan Dacia Lodgy, sahip olduğu özellikleri ile kendini büyük bir kitleye sevdirmeyi başardı. Aracın fiyat listesine ise içeriğin en sonunda ver yerdik.

5 ya da 7 koltuk seçeneği ve daha birçok ideal özellikleriyle yeni Dacia Lodgy, çocuklu ve geniş aileler için aradığınız en ideal otomobil olmak için yarışıyor ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yolcu tarafı güneşliği, manuel klima, bagaj filesi, bagaj bölümü aydınlatması, yükseklik ayarlı direksiyon simidi, elektrikli camlar, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, ikinci koltuk sırasından erişilebilen 12V priz, karartılmış camlar ve hidrolik direksiyon gibi Dacia Lodgy özellikleri saymakla bitmiyor. Hazırsanız Dacia Lodgy’nin tasarımına, sahip olduğu teknolojilerine ve fiyatlarına beraber göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

Yeni Dacia Lodgy sahip olduğu tasarımla her aileye uyum sağlıyor. Geniş tamponları, ön panjuru, büyük ve keskin tasarımlı arka farları ile kişiliğini oldukça güzel bir şekilde vurguluyor. Gece Gri, Platin Gri, Opak Beyaz, Siyah İnci, Turmalin Kahverengi, Mika Lacivert, Azur Mavisi adında birbirinden şık ve güzel 7 gövde rengi sunuyor.

İç tasarım:

Kullanıcıların istediği her şekle kolaylıkla giren yeni Dacia Lodgy’nin üçüncü sıradaki modüler akıllı koltukları 5'den 6 ya da 7 koltuklu yapılandırmaya geçilmesine olanak sağlıyor. Yerinden çıkartarak, katlayarak ya da yatırarak kabini ihtiyaçlarınıza uygun bir biçimde düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca Dacia Lodgy, halihazırda bulunan orijinal halıyı korumak için bu özel üretim bagaj havuzu, eşyaları yerinde tutmak için bagaj fileleri ve evcil hayvanınızı veya diğer eşyalarınızı taşımak için bagaj ve kabini etkili bir şekilde birbirinden ayıran ayırıcı ızgarayı sunuyor.

Konfor:

Elektrikli ön camlar:

Önde ve arkada bulunan elektrikli cam kumandaları sayesinde sürücü, tek bir dokunuşla kumandayı kullanarak camları kolayca ayarlayabilir.

Sürücü tarafı kol dayama:

Daha konforlu sürüş için Dacia Lodgy, sürücü koltuğunda açılıp kapanabilen bir kol dayama sunuyor.

Arka 12V priz:

Hem 2. hem de 3. sıra koltukların arkasında bulunan 12V'luk prizleri kullanarak mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Klima:

Yeni Dacia Lodgy, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan otomatik klima sayesinde en iyi ısı konforu sunuyor.

Güvenlik:

Yokuş kalkış destek sistemi:

Yokuş kalkış destek sistemi sayesinde yokuştaki aracınızı tamamen güvenle çalıştırabilirsiniz. Bu sistem, aracın yokuştan kolayca kalkmasını sağlamak için fren basıncını birkaç saniyeliğine korur.

Hava yastıkları ve Isofix koltuklar:

Isofix bağlantı sistemi ve hava yastıkları sayesinde çocuklarınızı tamamen emniyetli bir şekilde oturtmanızı sağlayan bu sistem çocuklu aileler için oldukça ideal.

Hız ayar ve sınırlayıcı:

Hız ayar ve sınırlayıcı, hızınızı kolayca sabitlemenize ya da bir maksimum hız belirlemenize yardımcı oluyor.

Arka park sensörü ve geri görüş kamerası:

Sürücüyü potansiyel engellere karşı bip sesleri ile uyarıyor. Bu sayede kolaylıkla manevra yapılmasına olanak sağlıyor. Arka park sensörünü aynı zamanda geri görüş kamerasıyla birlikte kullanabilirsiniz.

Teknoloji:

Çok işlevli radyo:

Ön panelde bulunan geniş ekranlı radyo, ses akışı, kulaklık, Bluetooth telefon ve USB girişleri sunuyor. Ayrıca direksiyon kumandaları ve dört hoparlör de bu sistemin içinde bulunuyor.

Yol bilgisayarı:

Seyahat ve araç bilgilerine kolayca danışmanıza olanak sağlıyor.

Dacia Media Nav multimedya sistemi:

Dacia Media Nav multimedya sistemi, 18 cm dokunmatik ekran, telefon, radyo, medya ve GPS navigasyon özellikleri gibi bir dizi fonksiyon sunuyor. Ayrıca sahip olduğu Apple Carplay ile uygulamalarınıza, mesaj okuma ya da yazdırma gibi fonksiyonlara kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz.

Yeni Dacia Lodgy performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Lodgy Ambiance ECO-G 110 bg (LPG):

Şehir içi (lt/100 km): 8,4 - 11,6

Şehir dışı (lt/100 km): 5,5 - 8,1

Ortalama (lt/100 km): 6,6 - 7,7

Lodgy Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg (Dizel):

Şehir içi (lt/100 km): 4,6

Şehir dışı (lt/100 km): 3,7

Ortalama (lt/100 km): 4

Yeni Dacia Lodgy fiyat listesi: