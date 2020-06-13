FIBA, Espor Turnuvası Düzenleyeceğini Açıkladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarihinde ilk defa milli takımlar düzeyinde bir basketbol turnuvası düzenleyeceğini açıkladı. Federasyon tarafından yapılan duyuruda turnuvanın 19-21 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacağı söylendi.

FIBA bu günlerde ilk defa yapılacak bir turnuva için hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan bilgilere göre milli takımların mücadele edeceği ilk turnuva olan espor organizasyonunun isminin FIBA Esports Open 2020 olacağı ve 19 ile 21 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği söylendi. FIBA tarafından başlatılacak organizasyona günler kala basketbol severler turnuvanın detaylarını öğrenmek için yapılan duyurulara büyük ilgi gösterdi.

Milli takımlar düzeyinde tarihte ilk defa gerçekleştirilecek espor organizasyonu olma özelliği taşıyan turnuvaya katılacak ülkeler; Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Güney Kıbrıs, Endonezya, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Yeni Zelanda, Filipinler, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, İsviçre ve Ukrayna şeklinde sıralanmış durumda. Bunların yanı sıra her takımın turnuvaya sahada beş kişi, yedekte ise iki kişi olmak üzere toplamda yedi oyuncuyla katılacağı da söylendi.

Sosyal medya kanallarından canlı izlenebilecek:

FIBA Esports Open 2020 serisinin Letonya’nın başkenti Riga’da yer alan yeni FIBA espor stüdyolarında üretileceği ve günde en fazla 6 maçtan toplamda 4 saatlik bir turnuva olacağı bildirildi. Maçların Pro-AM modu yardımıyla çevrimiçi olacağı ve oyuncu avatarlarının, arena tasarımlarının ve üniformaların tamamen özelleştirilmesini sağlayacak NBA 2K üzerinden oynanacağı da gelen haberler arasında. Bunların yanında oynanacak tüm maçların FIBA’nın sosyal medya kanallarından canlı şekilde yayınlanacağını eklemeden geçmeyelim.

Turnuvayla ilgili basına konuşan FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri Direktörü Frank Leenders, “FIBA, NBA 2K ile işbirliği içinde milli takımlar arasındaki maçların pilot projesi olan FIBA Esports Open 2020 ile espor yolculuğuna başlamaktan gurur ve heyecan duyuyor. Bu espor girişimi, FIBA Merkez Kurulu tarafından, FIBA ailesini genişletmek üzere, stratejik hedefe sahip önemli ve tutarlı bir turnuva olarak belirlendi. Bu zorlu zamanlarda, ortaklarımız olan ve bu alanda zaten aktif olarak çalışmalarını sürdüren bazı ulusal federasyonlarımızın coşkusu da bizi heyecanlandırıyor” sözleriyle ekibin duyduğu mutluluğu herkesle paylaşmış durumda. Turnuvaya sayılı günler kala gelecek yeni haberleri sizlere aktarmak için burada olacağız.