Sırbistan'ı da yenerek tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, bu şampiyonluğu muhteşem bir oyunculukla elde etti. Peki hepsini pamuklara sarmamız gereken bu kahramanlarımız gerçek süper kahramanlar olsaydı nasıl görünürlerdi?

Ülkemiz pek çok spor dalında yarışsa da son yıllardaki en büyük başarılarımız kadın voleybol takımımızdan geldi. Filenin Sultanları son olarak Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Son yılların belki de en kıran kırana finallerinden biri olan bu müsabakada Filenin Sultanları yine muhteşem performans gösterdiler. Voleybol konusunda en güçlü rakiplerden biri olan Sırbistan'a karşı büyük bir mücadeleye girişen Sultanlar, maç bir oraya bir buraya gitse de galip gelen taraf olmayı başardı.

Bizler de sizlere gerçek kahramanlarımız olan "Filenin Sultanları bir süper kahraman olsaydı nasıl görünürdü?" sorusuna cevap vermek istedik.

Not: Normalde yapay zekâ araçlarını kullanarak bu tarz içerikler hazırlıyoruz:

Ancak bu sefer ihtiyaç duymadık. Nedenini biliyorsunuz çünkü bazı kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur.

Topu yere indirmemeyi görev edinmiş gerçek bir kahraman: Gizem Örge

Şirinliğinin altında bir Türk duvarı yatıyor: Zehra Güneş

En umutsuz olunan anlarda ortaya çıkıp ayağa kaldıran kaptan: Eda Erdem

Arkanıza yaslanıp oyun kurmasını zevkle izleyeceğiniz isim: Cansu Özbay

41 (Otostopçunun Galaksi Rehberi'ne +1 eklemeli bir gönderme içerir): Melissa Vargas

Her geçen gün daha da güçlenen: Hande Baladın

Takımın en büyük kahramanlarından: Ebrar Karakurt

Ne zaman ihtiyaç olursa o orada: İlkin Aydın

Takımımızın en genç yıldızlarından: Elif Şahin

Takımın en kısa boylu ama eli her yere ulaşan liberosu: Simge Aköz

2 metrelik boyuyla Türk savunma duvarları arasındaki kahraman: Kübra Akman

Takımımızın desteğe ihtiyacı olduğunda hep orada: Derya Cebecioğlu

Birbirinden vazgeçilmez üç liberomuzdan biri: Ayça Aykaç

Ve Gerçek Yenilmezler:

Fark ettiğiniz gibi bu içerikte bir yapay zekâdan yararlanma gereği duymadık. Çünkü görsellerdeki tüm sporcularımız bizler için hâlihazırda birer süper kahraman. Bize ihtiyacımız olan mücadele duygusunu tattırdıkları ve daha tattıracakları sayısız duygunun hayalini kurturttukları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.