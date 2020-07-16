Rus YouTube kanalı Garage 54 ekibi, filmlerdeki benzin ile araba patlatma sahnelerinin gerçek hayatta bir karşılığı olup olmadığını test etti. Gerçekleştirilen test, filmlerdeki sahnelerin havalı olsa da aslında sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Filmlerde bizlere gösterilen pek çok olayın ya da karakterin gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmadığını biliyoruz. Örneğin henüz basit bir aşı ile süper kahramana dönüşemiyoruz ya da süper otomobillere binip gökdelenden gökdelene atlayamıyoruz. Bununla birlikte filmlerdeki bazı daha ‘normal’ sayılabilecek bazı olayların da aslında gerçekle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

Özellikle aksiyon filmlerinde başrollerin yere dökülmüş bir parça benzinin üzerine puro, sigara gibi ateşli(!) nesneler atarak koca bir binayı ya da benzin istasyonunu havaya uçurduğunu çok görmüşüzdür. Ancak pek çok filmde karşımıza çıkan bu olayın gerçek ile pek de ilgisi bulunmuyor.

Filmlerdeki bir başka ‘sahte’ klişe ise arabaların patlamaları. Kahramanımız elindeki bir bidon benzini önce araba döker, ardından da arabadan uzaklaşırken yere dökmeye devam eder. Yerdeki benzin çakmakla ateşe verildikten sonra alevler arabaya doğru ilerler ve nihayetinde arabaya ulaştığında araba büyük bir gürültüyle patlar. Bu sahne de sık sık karşımıza çıksa da aslında tamamıyla sahte.

Rusya merkezli YouTube kanalı Garage 54, filmlerde sık sık karşımıza çıkan bu iki klişe sahnenin gerçek hayatta bir karşılığı olup olmadığını göstermek için basit bir deney gerçekleştirdi. İlk olarak yerde küçük bir benzin birikintisi oluşturan ekip, ardından üzerine yanan bir sigara ve puro attı. Sonuç olarak puro benzini ateşe vereceğine benzin puroyu söndürdü.

Ekibin bir sonraki denemesi ise arabaları havaya uçurmak üzerine oldu. Arabadan, benzini ateşe verecekleri konuma kadar yere benzin döken ekip, yerdeki benzini çakmakla ateşe verdikten sonra arabanın havaya uçmasını bekledi ancak araç sadece alev aldı ve yavaş yavaş yandı. Patlama? Hayır, kesinlikle bir patlama gerçekleşmedi.

Doğru şartlarda bir otomobilin patlaması elbetteki mümkündür. Aracın benzin deposunda aşırı ısı nedeniyle buharlaşma ve doğal olarak aşırı basınç meydana geldiğinde patlama gerçekleşebilir. Ancak son 40 yılda üretilen neredeyse tüm otomobillerde aşırı basıncın önüne geçmek için buhar basıncı önleme sistemi bulunuyor. Yani aracın basit bir yangında patlaması çok da mümkün değil.

Garage 54’ün yerleşim yerinden uzakta, güvenlik önlemleri dahilinde çekimlerini yaptığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Biz her halukarda uyarımızı yapalım: Evde denemeyin!

Benzin ile araba patlatma denemesi yapılan video