Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, şu anda bazı kullanıcılarda Türkçe olarak çalışmıyor. Durumun global olarak farklı dillerde de yaşandığı belirtiliyor

Yaklaşık 2 hafta önce DM kutusu çöken Instagram, sürekli olarak farklı sorunlarla karşımıza çıkıyor. Şu anda Türkiye ve dünyada bazı kullanıcılar Intagram’ın kendi dillerinde çalışmadığını gösteren uyarılar alıyor.

Buna göre Instagram'a giriş yapan kullanıcılar, bir hata alıyor ve uygulamayı İngilizce kullanmaya devam edebilecekleri söyleniyor.

Instagram Türkçe açılmıyor

Genellikle Facebook’ta görülen “Şu anda Facebook uygulamasını Türkçe olarak ayarlamada sorun yaşıyoruz” uyarısı şimdi de Instagram platformunda görülmeye başladı. Kimi zaman bazı kullanıcıların başına gelen bu hatanın kesin bir çözümü ise şimdilik yok.

Tabii ki bu hata sadece ülkemizde yaşanmıyor. Yurt dışındaki bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hatayla karşılaşıyor. Uygulamayı silip tekrar yüklemek ve İngilizceye geçtikten sonra ayarlardan dili değiştirmek bile ne yazık ki şu anda bu sorunu çözmüyor.

Peki sizde durumlar nasıl? Instagram'ı Türkçe kullanabilyor muusnuz?