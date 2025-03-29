Yazma hızı ve doğruluk temelli yeni Battle Royale oyunu Final Sentence duyuruldu.

Yazma hızı ve dikkat üzerine kurulu yeni bir Battle Royale oyunu duyuruldu. Final Sentence adını taşıyan bu yapım, oyuncuların klavye başında en küçük yazım hatasında elendiği, tempolu ve rekabetçi bir deneyim vadediyor.

Oyuncuların en küçük yazım hatasında elendiği yapım, klavye kullanımına dayalı bir rekabet sunuyor.

Yazım hatası yapan eleniyor

Polden ve Button Mash’in geliştirdiği Final Sentence, 40 ila 100 oyuncunun aynı anda yarıştığı bir battle royale yapımı olarak açıklandı. Oyunculara, aynı metni hem hızlı hem de hatasız şekilde yazmaları gereken bir sistem sunulduğu belirtildi. Yapımcılar, yalnızca en hızlı ve en doğru yazan oyuncunun galip geldiğini ifade etti.

Oyunda yalnızca açık sunucular değil, arkadaşlarla oynanabilen özel maç seçeneklerine de yer verildiği aktarıldı. Bu mod sayesinde oyuncuların birbirleriyle birebir rekabet etme ve performanslarını anlık olarak karşılaştırma imkânı bulduğu ifade edildi. Tüm oyun modlarında yazım hatası yapan oyuncuların elendiği kuralların geçerli olduğu da geliştiriciler tarafından paylaşıldı.