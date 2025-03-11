Yakın gelecekteki birçok yeni amiral gemisinde fiziksel SIM kullanımının azaltılacağı öngörülüyor.

Günümüzde bazı telefonların fiziksel SIM'den yavaş yavaş koptuklarını görmüştük ancak günümüzün trendi olan ultra ince tasarımlarıyla dikkat çeken amiral gemileri, yakında SIM kart yuvasını tamamen terk ederek eSIM teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemci ile gelecek olan bazı amiral gemisi telefon üreticileri, fiziksel SIM kartlardan vazgeçerek daha kompakt bir tasarım anlayışına gitmeyi planlıyor.

Bölgeye özgü fiziksel SIM'li telefonlar üretilebilir

Fiziksel SIM'den vazgeçmek telefon tasarımında radikal değişiklikler yapılmasına olanak tanırken, telefonların iç hacminde de yeni düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Tabii her yeni teknoloji gibi eSIM'in de bazı zorlukları var.

Örneğin birçok ülkede eSIM kullanımı yaygın değil. Doğal olarak fiziksel SIM'siz üretilen birçok telefon, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede fiziksel SIM ile bölgeye özgü üretimden geçmişti. Gelecekte bir süre daha bu tarz üretimler görmemiz muhtemel.

Fiziksel SIM'siz gelecek telefonlar neler?

Bu konuda öncülerin ultra ince tasarım anlayışı benimseyen telefonlar olması bekleniyor. Bunlardan ilki Apple’ın yıl sonunda çıkması beklenen iPhone 17 Air modeli olacak.

Bir diğeri ise iPhone 17 Air'e rakip olması beklenen Samsung'un ultra ince modeli Galaxy S25 Edge. Beraberinde ise Xiaomi, OnePlus ve OPPO gibi üreticilerin fiziksel SIM'siz yeni nesil amiral gemilerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

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