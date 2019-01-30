Flickr'da 2018 Yılında Paylaşılmış En İyi 25 Fotoğraf

Flickr’a 2018’de milyarlarca fotoğraf yüklendi ve bu fotoğraflardan 25 tanesi yılın en iyi fotoğrafları olarak seçildi. Flickr moderatörleri bu fotoğrafların, kullanıcılarının eşsiz bakış açılarını en iyi temsil eden fotoğraflar olduklarına inanıyor.
Flickr moderatörleri seçimlerinde, fotoğrafların sosyal medya paylaşımlarını, etkileşim ölçütlerini göz önüne alan bir algoritmadan yararlandı. Fotoğrafların görüntülenme sayısı ve kaç defa favorilere eklendiği de algoritmanın hesaplamada kullandığı kıstaslar arasında yer aldı. Yine de yarışmanın bir popülerlik yarışmasına dönüşmesini istemeyen editörler, spam hesapları ve yüksek kalite standardına uymayan görselleri listeden çıkarttı. Listede farklı türlerden fotoğrafların yer alması için çaba sarf eden moderatörler, 12 ülkeden 25 eseri bir araya getirdikleri bir liste oluşturmayı başardılar.
Sihir - Koen Jacobs - Belçika
Mavi ve Altın Sarısı - Dylan Toh - Avustralya
Ebeveyn ve Çocuk - Patricia Ware - ABD
Kemer İçinde Kemer - Wayne Pinkston - ABD
Çukur Kazan Baykuş Yavrusu - Salton Denizi - Dave Zimmerman - Kanada
Ala-Arça Kırgızistan Cehennemi - Albert Dros - Hollanda
Kışın Niagara Şelalesi - Marc McDermott - Kanada
Kış Mutluluğu - Alicja Zmyslowska - Polonya
Göz Göze - Salah Baazizi - ABD
Sihirli Bir Şafak - images@twiston - Birleşik Krallık
Çılgın Gökyüzü - Carlos F. Turienzo - İspanya
Anne Ne Yapsın? - Daniel D’Auria - ABD
Kış Harikası - Andras Pasztor - Macaristan
Listenin tamamına buradan erişebilirsiniz.