Flickr'da 2018 Yılında Paylaşılmış En İyi 25 Fotoğraf

Flickr moderatörleri, topluluğun eşsiz bakış açılarını en iyi anlattığını düşündükleri fotoğraflardan oluşan bir galeri oluşturdu.

Flickr’a 2018’de milyarlarca fotoğraf yüklendi ve bu fotoğraflardan 25 tanesi yılın en iyi fotoğrafları olarak seçildi. Flickr moderatörleri bu fotoğrafların, kullanıcılarının eşsiz bakış açılarını en iyi temsil eden fotoğraflar olduklarına inanıyor.

Flickr moderatörleri seçimlerinde, fotoğrafların sosyal medya paylaşımlarını, etkileşim ölçütlerini göz önüne alan bir algoritmadan yararlandı. Fotoğrafların görüntülenme sayısı ve kaç defa favorilere eklendiği de algoritmanın hesaplamada kullandığı kıstaslar arasında yer aldı. Yine de yarışmanın bir popülerlik yarışmasına dönüşmesini istemeyen editörler, spam hesapları ve yüksek kalite standardına uymayan görselleri listeden çıkarttı. Listede farklı türlerden fotoğrafların yer alması için çaba sarf eden moderatörler, 12 ülkeden 25 eseri bir araya getirdikleri bir liste oluşturmayı başardılar.

Sihir - Koen Jacobs - Belçika

Mavi ve Altın Sarısı - Dylan Toh - Avustralya

Ebeveyn ve Çocuk - Patricia Ware - ABD

Kemer İçinde Kemer - Wayne Pinkston - ABD

Çukur Kazan Baykuş Yavrusu - Salton Denizi - Dave Zimmerman - Kanada

Ala-Arça Kırgızistan Cehennemi - Albert Dros - Hollanda

Kışın Niagara Şelalesi - Marc McDermott - Kanada

Kış Mutluluğu - Alicja Zmyslowska - Polonya

Göz Göze - Salah Baazizi - ABD

Sihirli Bir Şafak - images@twiston - Birleşik Krallık

Çılgın Gökyüzü - Carlos F. Turienzo - İspanya

Anne Ne Yapsın? - Daniel D’Auria - ABD

Kış Harikası - Andras Pasztor - Macaristan

Listenin tamamına buradan erişebilirsiniz.