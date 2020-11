For Honor Karakterleri, Öne Çıkan Özellikleri ve Taktikler

Ubisoft Montreal tarafından oyunculara sunulan For Honor, sınıfının başarılı yapımlarından biri. Birçok farklı oyun modu ve bunların yanı sıra çokça stratejiye ev sahipliği yapan For Honor, 4 farklı ana sınıf barındırıyor. Bunlar: Vanguard, Heavy, Assassin ve Hybrid.

Ubisoft Montreal tarafından 2017’de oyuncuların beğenisine sunulan For Honor, yarattığı heyecan ve beklentiyle o dönemin en gözde oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Playstation 4, Xbox One ve PC için satışa sunulan For Honor, bir hikaye moduna ek olarak oyuncuları karşı karşıya getiren çevrim içi bir mod da içeriyor.

Steam’de 67,99 TL, Playstation Store’da 149,99 TL ve Microsoft Store’da 175 TL’den satışta olan For Honor’ın IGN’den aldığı inceleme puanı ise 10 üzerinden 8. For Honor, Ubisoft’un başarılı sayılan oyunlarından biri olmasıyla birlikte oyunculara onlarca farklı taktik ve strateji esnekliği sunuyor. Üstelik bu esnekliğin ardını farklı karakter sınıfları destekliyor.

For Honor karakter tipleri:

Vanguard Warden Raider Kensei Tiandi

Heavy Conqueror Black Prior Warlord Jormungandr Shugoki Hitokiri Jiang Jun

Assassin Peacekeeper Gladiator Berserker Shaman Orochi Shinobi Nuxia

Hybrid Lawbringer Centurion Valkyrie Highlander Nobushi Aramusha Shaolin Zhanhu



Vanguard:

For Honor’ın en kolay karakter sınıflarından biri olan Vanguard, dengeli karakterlerin bulunduğu bir kategori. Çok yönlü savaş mekanikleri bulunan Vanguard karakterleri, kolay sayılsalar da yüksek seviye oyuncular tarafından da tercih ediliyorlar. Bu sınıfın içerisinde 4 adet karakter yer almakta; Warden, Raider, Kensei ve Tiandi.

Heavy:

Adından da anlaşılacağı üzere hantal karakterlere ev sahipliği yapan Heavy, yavaş ancak ağır hasar veren saldırılara sahip karakterler içeriyor. Blok kabiliyetleri de güçlü olan bu karakterlerden toplamda 7 adet bulunuyor. Bunlar; Conqueror, Black Prior, Warlord, Jormungandr, Shugoki, Hitokiri ve Jiang Jun.

Assassin:

For Honor’ın en hızlı karakterlerinin yer aldığı sınıf olan Assassin, güçlü ve hızlı olmasının yanı sıra savunmada zayıf olan karakterler barındırıyor. Assassin sınıfının içerisinde 7 adet karakter bulunmakta. Bunlar; Peacekeeper, Gladiator, Berserker, Shaman, Orochi, Shinobi ve Nuxia.

Hybrid:

Kağıt üzerinde oyunun en güçlü karakterlerini barındırdığı söylenebilecek olan Hybrid, tüm sınıfların karma bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Diğer sınıflardan daha avantajlı olsalar da Hybrid sınıfındaki karakterlerde uzmanlaşmak diğerlerine göre çok daha zordur. Bu sınıftaki karakterler ise şunlardır; Lawbringer, Centurion, Valkyrie, Highlander, Nobushi, Aramusha, Shaolin ve Zhanhu.

For Honor taktikleri:

Oyunda uzmanlaşmak için Hikaye Modu’nu tamamlayın,

Rakibin savunmasını kırmaya odaklanın,

Savunma konusunu ihmal etmeyin,

Karakterin “İntikam Sayacı” düellonun seyrini değiştirebilir,

Aktif olduğunda daima “İnfaz” seçeneğini kullanın,

Doğru yetenekleri seçtiğinizden emin olun,

Oyun tarzınıza uygun karakteri bulun,

Karakterinizin eşyalarını güçlendirin,

Çevreyi kullanmayı öğrenin.

Oyunda uzmanlaşmak için Hikaye Modu’nu tamamlayın:

For Honor, çevrim içi modlara odaklı bir oyun gibi görünse de içerisinde yer alan Hikaye Modu sayesinde oyuncuların oyuna adapte olması daha kolay oluyor. Eğer diğer oyuncularla karşılaştığınızda kendinizden emin olmak istiyorsanız For Honor’ın Hikaye Modu’nu tamamlamanızı öneriyoruz.

Rakibin savunmasını kırmaya odaklanın:

İçerisinde birçok farklı mekanik bulunduran For Honor, saldırı altındaki oyuncunun kurtulması için de bazı stratejiler içeriyor. Rakibiniz size saldırırken L2/LT tuşlarına basılı tutup ardından doğru zamanda O/X tuşlarına basarsanız büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Bu kombinasyonun ardından rakibinizin savunması kırılacaktır.

Kendinizi savunmayı ihmal etmeyin:

Bir önceki maddede bahsettiğimiz savunma kırma mekaniği daima kurtarıcınız olmayabilir. Bu yüzden savunmanın temeline hakim olmalısınız. Rakibin savunmasını kırmak için doğru zamanı yakalayamadığınızda yine de sağ analoğu saldırının geldiği yönde kullanarak tehlikeyi savuşturabilirsiniz.

Karakterin “İntikam Sayacı” düellonun seyrini değiştirebilir:

Savaş sırasında rakipten hasar almanız ve saldırıları başarıyla savunmanız “İntikam Sayacı” adlı çubuğun dolmasına yardımcı olur. İntikam Sayacı, aktif edilmesiyle birlikte tüm saldırıları otomatik olarak savunur ve karakterin hasarını güçlendirir.

Aktif olduğunda daima “İnfaz” seçeneğini kullanın:

For Honor, içerisinde “Ün” sistemi bulunduruyor. Ün, 4 farklı seviyede birikebiliyor ve tamamen dolduğunda bir yeteneğin açılmasını sağlıyor. Karşılaşma sırasında bir rakibinizi X/Y tuşlarıyla infaz etmeniz, Ün sayacının ve can değerinizin dolmasına sebep olur. Bu yüzden imkanınız olduğunda infaz kombinasyonunu kullanmayı ihmal etmeyin. Rakipleri infaz etmenin oyundaki farklı modlarda farklı avantajları da bulunmakta.

Doğru yetenekleri seçtiğinizden emin olun:

For Honor’da dahil olduğunuz her savaşta bir yetenek setiniz bulunur. Her karşılaşmada yalnızca bir kez kullanabileceğiniz bu yetenekleri doğru seçmeniz rakiplerinize karşı üstünlük sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Oyun tarzınıza uygun karakteri bulun:

Oyundaki 4 ana sınıfın içerisinde toplamda 20’den fazla karakter bulunmakta. Bu da onlarca farklı taktik ve stratejinin var olması anlamına geliyor. Oyundan keyif almak ve kazanma oranınızı yukarıda tutmak için oyun tarzınıza uygun karakteri bulmanız çok önemli.

Karakterinizin eşyalarını güçlendirin:

For Honor’da tamamladığınız her karşılaşmanın sonunda bazı ödüller elde edersiniz. Elde ettiğiniz ödüllerle birlikte kullanmakta olduğunuz karakterin eşyalarını güçlendirmeniz mümkün. Fakat bu güçlendirmeler oyunun 1’e 1 modunda değil yalnızca 4’e 4 modunda aktif oluyor.

Çevreyi kullanmayı öğrenin:

Gerçek bir savaş atmosferi yaratmayı amaçlayan For Honor, oyuncuların çevresel faktörleri kullanmasına izin veriyor. Oyundaki her haritanın farklı bölgelerinde etkileşime girilebilen objeler sayesinde savaşın seyrini değiştirmek mümkün.