Formula 1’de geçtiğimiz hafta paylaşılan haberlerin ardından bugün aşı zorunluluğunun getirildiği resmen açıklandı. Yapılan açıklamada bu konuda hiçbir muafiyet kabul edilmeyeceği bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda özellikle Omicron varyantıyla vakalar yeniden tırmanmaya başlamışken Formula 1 dünyasından gelen bazı açıklamalar, aşı zorunluluğunun Formula 1’e de geleceğini gösteriyordu. Aradan geçen haftalarda konu hakkında bir gelişme yaşanmazken The Times, dün paylaştığı haberde yeni sezonda aşı zorunluluğunun olacağını açıklamıştı.

The Times’ın çeşitli kaynaklardan öğrendiği bu konu hakkında bugün Formula 1 cephesinden açıklama geldi. FIA tarafından getirildiği öğrenilen zorunluluk hakkında FIA, bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan Formula 1 adına konuşan bir sözcü, “F1, tüm seyahat eden personelin tamamen aşılanmasını zorunlu kılacak ve muafiyet kabul etmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Formula 1 bünyesindeki herkes için geçerli olacak:

Formula 1’e gelen aşı zorunluluğuyla birlikte Formula 1 bünyesinde yarışlara seyahat eden tüm personel, görevli, pilot ve takım üyeleri ve medya dahil herkes en az iki doz aşılı olmak zorunda olacaklar. Bunun yanı sıra yönetim, yarışların düzenlendiği her ülkenin COVID kurallarını da takip edecek.

Formula 1’de bugüne kadar görülen tek aşı karşıtı hareket, tıbbi yardım aracının sürücüsü Alan van der Merwe tarafından yapılmıştı. Merwe, aşı olmayı reddettiği için geçtiğimiz sezon bazı yarışlara katılamamıştı. Öte yandan takımlar, ülkelere girişlerde kurallara göre personelinde değişiklik yapma hakkına sahiplerdi. Yeni aşı zorunluluğu kuralının ardından F1 dünyasından aşı karşıtı bir açıklama yapan ismin çıkıp çıkmayacağınıysa zaman gösterecek.