beIN SPORTS Türkiye, bir süredir iddia olarak duyduğumuz gelişmeyi kesinleştirdi: Formula 1, 10 yıl boyunca beIN SPORTS Türkiye tarafından yayımlanacak.

Formula 1 sezonunun başlamasına artık sayılı günler kalmış durumda. Bahreyn'de testlerini gerçekleştiren takımlar, bu hafta sonu sezonun ilk startını verecekler. Ramazan ayında Suudi Arabistan'da etkinlik düzenlenmediği ve ramazan haftaya pazar günü başladığı için, yarış cumartesi günü yapılacak.

Bahreyn GP ise yarışlar arasında en az bir hafta olması kuralı gereği bir gün önceye alınarak cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bahreyn GP'den başlayarak 10 yıl boyunca Formula 1, beIN SPORTS ekranlarında yer alacak.

beIN SPORTS , Formula 1'i duyurdu

X'te bir paylaşım yapan beIN SPORTS Türkiye, "Formula 1, 10 yıl boyunca beIN SPORTS'ta, beIN SPORTS Digiturk ve TOD'da" ifadelerini kullandı. Bir süredir Formula 1'in Türkiye'deki yayın haklarının SSports'tan beIN SPORTS'a geçeceği iddiası kulislerde dolanıyordu ancak açıklama ile durum netleşmiş oldu.

Öte yandan henüz yarışların hangi paketlere dahil olduğu konusunda beIN tarafından gelen bir açıklama yok. Antrenman seanslarının yarın başlayacağını düşünürsek bu konuda seyircilerin talepleri de şaşırtıcı değil. Paketler belli olmadığı için paket fiyatları da henüz bilinmiyor.

beIN SPORTS, yarışların dışında antrenman turlarını, sıralama turlarını, sprint yarışlarını izleyebilecekler. F2 ve F3 yarışları da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Yayınlar 4K/UHD kalitesine çıkabilecek.

Formula 1, beIN SPORTS'ta nasıl izlenir?

beIN SPORTS, tabletten ya da cep telefonlarından beIN Connect uygulaması ile izlenebiliyor. Maçların beIN Connect üzerinden izlenmesi durumunda TV yayınları kapanıyor.

Yayınları internet üzerinden izlemek için ise www.beinconnect.com.tr adresini kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca dileyen kişiler de evlerine Digitürk bağlantısı yaptırıp beIN SPORTS aboneliği de alabiliyorlar.

TOD aboneleri de beIN Connect içeriklerine erişebiliyor. www.todtv.com.tr adresinden TOD'a ulaşılabiliyor.