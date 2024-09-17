Fotoğraf Çekilirken Başımızı Otomatik Olarak Yana Eğmemizin Kameranın İcadından Bile Önceye Dayanan İlginç Sebebi

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Fotoğraf çekileceğimiz zaman pek çoğumuzun yaptığı ortak hareket, başımızı yana eğmek oluyor. Bunu yapma sebebimiz ise hiç tahmin edemeyeceğimiz bir şeye dayanıyor olabilir!

Fotoğraf çekmek için bir kamera size doğrultulduğunda dümdüz durmuyorsunuz, değil mi? Muhtemelen başınız otomatik olarak biraz yana doğru eğiliyor.

Üstelik bu durum, birçoğumuzda oluyor ve bu hareketimiz, kameranın icadından bile önceye dayanıyor.

Araştırmacılar, bu fenomeni incelemeye karar verdi.

köpek

Head canting (baş eğme) denilen bu davranışta alnımız, omuzlarımıza dik bir konumda kalmıyor. Bu hareketin, bilinçaltında bir itaat veya uyum işareti olduğu varsayılıyor.

Köpekleri düşünün. Kimi zaman bir şeyi anlamaya çalışıyormuşçasına başlarını yana eğdiklerini görmüşsünüzdür ve muhtemelen içinizden ne kadar tatlı olduklarını geçirmişsinizdir. Benzer işler...

Başka bir araştırmaya göre başımızı yana eğdiğimizde daha sempatik görünüyoruz.

esmer kadın

2001 senesinde Bologna Üniversitesinde yapılan deneyde, fotoğrafları çekilen 51 kadın ve 28 erkek katılımcı vardı. Katılımcıların %71’i, kafalarını eğmişti.

Daha sonra katılımcılardan, çekilen fotoğrafları değerlendirmeleri istendi ve kafanın eğildiği fotoğraflar daha yüksek puanlar aldı. Belki de bu hareketi daha sempatik ve uyumlu görünmek için yapıyor olabiliriz.

Üstelik bu davranış sadece fotoğraflar için geçerli değil.

14. ve 20. yüzyıllardaki, gençlerin tasvir edildiği eski sanat eserlerinde, yine bu eğilmiş baş hareketi vardı. Yaşlı insanların tasvirinde ise aynı hareket yoktu.

Hatta 2016 senesinde yapılan bir araştırmada, kafalarını eğen robotların daha sempatik ve daha az tehditkâr algılandığı ortaya koyulmuştu. Mental Floss’a göre bu her iki analiz de baş eğmenin itaatkâr ve uyumlu bir duruş olarak yorumlanabileceği teorisini destekliyor.

Fotoğrafçılar, aynı hareketi başka bir sebepten yaptırabiliyor.

fotoğraf

Profesyonel fotoğrafçılar da bazen bilinçli olarak başınızı eğdirebiliyor çünkü bu şekilde çene hattımız belirginleşerek cildimiz daha sıkı bir görünüm elde ediyor.

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