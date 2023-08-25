Sosyal medya platformlarında illaki turistlerle fotoğraf çektirmek için sıraya giren Hindistanlıları görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de açıklayalım, genelde gruplar halinde turistlere uzaktan meraklı gözlerle bakan, daha sonrasında cesaretini toplayıp onlarla selfie çeken bir grup yerli halk olarak olayı özetleyebiliriz.

Birçok turist, Hindistan ziyaretlerinde yerlilerin onlara gösterdiği özel ilgiyi merak ediyor. Bazıları bu ilgiyi severken bazıları ise nefret ediyor. Bazen bu sonu gelmez selfie furyası, turistleri anı yaşamanın zevkinden uzaklaştırıyor.

Peki, neden Hindistanlılar yolda gördüğü her 'beyaz' tenli turistle fotoğraf çektiriyorlar sizce? Bunu biz de merak ettik ve sizler için araştırdık. Haydi gelin anlatalım!

Yurt dışına seyahat edememiş ve eğitim seviyesi düşük Hindistanlı insanlar ABD ve diğer ülkeleri ütopik bir yer olarak görüyorlar!

Çoğunlukla Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler onlar için tam bir 'güzellik standardı'. Bizim için herhangi bir rengin üstünlüğü bulunmasa da yerliler beyaz tenli insanlarla tanışmayı bir gurur kaynağı olarak görüyor, arkadaşlarına ve ailelerine beyaz tenli bir insanla tanıştıklarında övünebiliyorlar!

Onlar için bu insanlar büyülü bir yerden geliyorlar ve güzellik algılarına tam anlamıyla oturuyor! Bu duruma Hollywood sektörü de etki etmiş olabilir; genelde beyaz tenli, mavi gözlü ve bir hayli dikkat çekici oyuncuların oynadığı bu filmler, Hindistanlılar için tam bir Amerikan rüyası! Çoğu beyazlatıcı kremin bu gibi ülkelerden çıkması da tesadüf değil.

Onlar için turistler yeni ve heyecan verici bir şey!

Nüfusunun büyük bir çoğunluğu yurt dışına çıkamamış olan halk, genelde turistik yerler olarak Delhi gibi büyük şehirlere giderek tatil yapıyorlar. Yolda bir turisti görmek bile onlar için ayrı bir hikâye, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmek isteyen Hindistanlıların niyeti aslında çoğu turistin belirttiğine göre kötü değil.

Yerli halktan biri bu konuya açıklık getirmek için şöyle bir yazı yazmıştı: Bunu yapan insanlar genellikle kötü niyetli değildir. Yurt dışından biriyle tanışmış olmak onlar için bir dostluk ve gurur göstergesi. Elbette kibarca reddedebilirsiniz. Muhtemelen sizi rahatsız ettikleri için çok özür dileyeceklerdir.

Ünlü YouTuber Mr. Beast bile bu fotoğraf furyasından nasibini almış!

MrBeast bu gönderisinde "Hindistan'da dolaşırken biri fotoğraf çektirmek istedi. Ben de çevirmenimden en sevdiği MrBeast videosunun ne olduğunu sormasını istedim ve o da MrBeast'in ne olduğunu bilmediğini ve sadece uzun boylu beyaz bir adamla fotoğraf çektirmek istediğini söyledi." yazısını paylaştı.

MrBeast'in kim olduğu onlar için önemli değil, tek önemli şey beyaz tenli bir adam olması!

Bazı Hindistanlılar beyaz tenli bir turistle fotoğraf çektirmenin şans getirdiğine inanıyor.

Hindistan kendi içinde birçok kültüre, geleneğe ve dile sahip olması eğitimsizlikle harmanlanarak bu gibi batıl inançların doğmasına sebebiyet verebiliyor.

Bazıları şans getirdiğini düşünürken bazıları ise sadece estetiksel olarak hoşuna gittiği için fotoğraf çektiriyorlar.

Turistler uyarıyor: Size fazla yaklaşmalarına izin vermeyin!

Selfie çekerken bazı erkeklerin fazla yakınlaşarak öpmeye çalışıp gereksiz bir samimiyet kurduklarını blog yazısında belirten turistler, bu durum hakkında Hindistan'a gidecek olan kişileri fazlasıyla uyarmış.

Özellikle halka açık plajlarda giyiminize kadın veya erkek ayırt etmeksizin ayrıca dikkat etmeniz gerektiğini, yoksa günün sonunda fotoğraf ve videolarınızın gizlice çekime alınacağını yazmış.

Videonun 32. saniyesinde, halk plajında güneşlenen bir kadının etrafında çember kurarak rahatsız edici bir biçimde izlediklerini görebilirsiniz.

Kucağa tutuşturulan bebek sizi bir anda amca veya teyze yapabilir.

Yerli Hindistan halkından birkaç kişinin uyarısına göre, kucağınıza verilen bebekle veya yanınızda duran bir çocukla selfie çektirdikten sonra kendizi bir anda 10 sene sonra hiç hatırlamadığınız birinin amcası veya teyzesi olarak bulabilirsiniz.

Bunun amacı, seneler sonra çocuk büyüdükten sonra sizi bulmasını sağlayıp sizden para koparabilmek veya çocuğu nüfusunuza geçirmek. Bu olayı yapan kişi sayısı azımsanacak düzeyde değil, aman dikkat diyelim!

İsviçreli bir çifte, selfie çektirmek istemedikleri için sopalarla saldırmışlar.

Genelde paylaştıkları fotoğrafları #selfiewithforeigners (#yabancılarlaselfie) olarak paylaşan bu grup, İsviçreli çiftin selfie isteğini reddetmesi sebebiyle yaklaşık 1 saat turist çiftin peşinde gezerek rahatsızlık vermişler. Daha sonrasında sopalarla saldırarak adamın kafatasında, kadının ise elinde kırıklara neden olmuşlar!

Hindistan Eski Turizm Bakanı da yerli halkı uyarmış.

KJ Alphons

Alphons Kannanthanam, "Bu doğru bir şey değil. Neden turistleri rahat bırakmıyorsunuz? Neden beyaz tene bu kadar takıntılıyız? Bu onların mahremiyetine bir saldırıdır." demiş.

Konuyu genel hatlarıyla elimize aldığımızda aslında büyük bir çoğunluğunun masum isteklerle selfie çektirmek istediğini, turistleri büyüleyici ve ütopik bir varlık olarak gördüklerini anlayabiliyoruz fakat yine de kötü niyetli insanları da unutmamak lazım!

Olası bir Hindistan ziyaretinizde böyle bir duruma maruz kaldığınızda veya sosyal medyada bu tür videolar gördüğünüzde artık sebebini anlayabileceksiniz. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyoruz açıkçası, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın!