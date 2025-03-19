Stability AI, 2D görselleri 3 boyutlu gerçekçi sahnelere çevirebilen "Stable Virtual Camera" yapay zekâ modelini tanıttı.

Üretken yapay zekâ alanındaki en önde gelen firmalardan olan Stability AI, yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de “Stable Virtual Camera” ismi verilen yepyeni bir model duyurdu.

Stable Virtual Camera, yetenekleriyle kullanıcıların çok işine yarayabilir. Model, 2 boyutlu görselleri 3 boyutlu gerçekçi sahnelere dönüştürebiliyor.

Görsellerden film çeker gibi 3D görüntüler oluşturabiliyorsunuz

Stability AI tarafından paylaşılan örnek görüntülere baktığımızda, modelin gerçekten çok başarılı olduğunu görebiliyoruz. Saniyeler içinde düz bir görseli 3 boyutlu, gerçekçi videolara çevirebiliyor.

Sanal kameralar, 3 boyutlu animasyon ve dijital film yapımında kullanılan, sahneleri gerçek zamanlı olarak yakalamak ve içlerinde gezinmeyi sağlayan araçlara deniyor. Stability AI da yeni modeliyle bu sistemlere çok daha fazla kontrol ve özelleştirme sunuyor.

Model, tek veya birden fazla görseli kullanarak hareketli görüntüler oluşturabiliyor. Toplamda 32 görsele kadar kullanılabileceği belirtilmiş. Kullanıcının belirlediği her kamera açısından gösterme yeteneğine sahip. Ayrıca spiral, Dolly Zoom gibi farklı türden kamera çekimi tekniklerini içeren videolar da oluşturabiliyor. Yani görsellerden bir film çeker gibi görüntüler ortaya çıkarabiliyorsunuz.

1:1, 9:16 ve 16:9 en boy oranlarında videolar üretebilen modelin henüz o kadar iyi olmadığı ve bir önizleme olduğu da şirket tarafından belirtilmiş. İnsanlar, hayvanlar veya su gibi şeylerin olduğu senaryolarda sonuçlar o kadar kaliteli olmuyormuş. Modelin araştırma amaçlı olarak kullanıma sunulduğunu ve Hugging Face’ten indirilebildiğini belirtelim. Ne zaman son sürümünün geleceği ve normal kullanıcılar için çıkıp çıkmayacağı henüz belirsiz.