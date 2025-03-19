NVIDIA, robotlara güç verecek açık kaynaklı Isaac GR00T N1 modelini tanıttı. Bu model, robotların insan gibi davranmasını sağlayacak.

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, artık yavaş yavaş robotik sistemlerin çağına girmemize başlamamıza neden oldu. Şu anda birçok teknoloji devi, insansı robotlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünyanın en değerli şirketlerinden olan NVIDIA da bunlardan biri.

NVIDIA, dün akşam Isaac GR00T N1 ismi verilen temel modelini tanıttı. Isaac GR00T N1; açık kaynaklı, önceden eğitilmiş ancak özelleştirilebilir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Model, insansı robotların geliştirilmesini ve yetenekler kazanması için kullanılacak. Şirketler, şimdiden bu modeli kullanan robotlar geliştirmeye başladı bile.

“Robotik çağı geldi”

NVIDIA patronu Jensen Huang, yaptığı açıklamalarda artık “robotik çağının geldiğini” ifade ederken Isaac GR00T N1’in robotik sistemler geliştirenlere yardım ederek yapay zekâ çağında bizi yeni bir döneme sokacağını aktardı.

Isaac GR00T N1, şirket tarafından insan reflekslerine ve sezgilerine benzer şekilde davranan “hızlı düşünen bir eylem modeli” olarak tanımlanıyor. İnsanlar ve NVIDIA’nın Omniverse platformunun ürettiği sentetik verilerle eğitildiğini belirtelim. Yani basitçe anlatacak olursak modelin temel amacı, robotların dahai insan gibi davranmasını sağlamak.

Bu kapsamda Isaac GR00T N1 modelinden güç alan ilk robot da gösterildi. Yukarıdan görebileceğiniz bu inansı robot, 1X Technologies isimli firma tarafında geliştiriliyor ve “NEO Gamma” ismini alıyor. Bu robot, otonom toplama gibi işlevleri yerine getirebilirken aynı zamanda NVIDIA’nın modeli ile muhakeme ve diğer becerilerini geliştiriyor.

Modele erken erişim sağlayan tek firma 1X değil. En önde gelen şirketlerden olan Boston Dynamics başta olmak üzere Agility Robotics, Mentee Robotics ve Neura Robotics gibi firmalar da GR00T N1’e erken erişim sağlamış ve bu teknolojiyi robotik sistemlerine entegre etmeye çalışıyormuş.