Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk kez nükleer enerjiyle elektrik dağıtımına başladı. Flamanville-3 reaktörü ülkenin enerji üretimini artırıyor.

Electricite de France SA, 25 yıl aradan sonra cumartesi günü Fransa'nın elektrik şebekesine yeni bir nükleer reaktör bağladı. Reaktör, düşük karbonlu elektrik üretimine katkı sağlayacak ve ekonomik durgunluk döneminde enerji talebini karşılayacak.

Flamanville-3 reaktörü, 1999'dan beri ilk kez yeni bir reaktör olarak EDF'nin 56 reaktörlük filosuna katıldı. Bu filodaki reaktörler, Fransa'nın elektriğinin üçte ikisinden fazlasını üretiyor ve Batı Avrupa'nın enerji sisteminin bel kemiği olmuş durumda.

Fransa'nın nükleer kapasitesi Flamanville-3 ile artıyor

Yeni ünite tam kapasiteye ulaştığında, özellikle kış aylarındaki yüksek talep dönemlerinde istikrarlı bir enerji kaynağı sağlayacak. Nükleer enerji üretimindeki artış, gazla çalışan enerji santrallerinin kullanımını da azaltacak. Flamanville-3 reaktörü, ülkenin kuzeybatısında yer almakta olup 1.6 gigawatt'lık üretim kapasitesiyle Fransa'nın toplam nükleer kapasitesini yaklaşık 63 gigawatt'a yükseltiyor. Reaktör, 2025 yazına kadar sürecek olan test aşaması boyunca farklı kapasite seviyelerinde çalışacak. Bu süreçte EDF ekipman ve güvenlik sistemlerini çeşitli yüklerde test edecek ve 10'dan fazla durma ve yeniden başlatma işlemi gerçekleştirecek.

EDF'nin nükleer üretimden sorumlu başkan yardımcısı Regis Clement, 18 aylık etkili güç üretimi gerçekleştirdikten sonra, reaktörün en az 250 gün boyunca tam bir kontrol ve reaktör kabı kapağının planlı değişimi için durdurulacağını belirtti. Avrupa Basınçlı Reaktörü olarak adlandırılan bu yeni reaktör, planlanandan 12 yıl gecikmeli olarak devreye alındı. 2007 yılında inşaatına başlanan reaktörün bütçesi, finansman maliyetleri hariç, dört katına çıkarak tahmini 13.2 milyar euroya ulaştı.