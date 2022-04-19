İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE öğrenci kulübü tarafından düzenlenecek olan From Dev to DevOps etkinliği 20 Nisan’da gerçekleşecek.

İTÜ'nün en aktif öğrenci kulüplerinden biri olan IEEE bünyesinde robotik, yazılım, teknoloji ve otomasyon gibi konularda projeler yapan Robotics & Automation (RAS) komitesi, bu sene ilk kez From Dev to DevOps etkinliğini düzenliyor.

Etkinlik kapsamında DevOps'un uygulama alanları, sektördeki yeri ve önemi, mikroservisler, Kubernetes, Container gibi düzenleme sistemlerini alanında tanınan ve uzman kişilerle konuşuluyor olacak.

Etkinlikte birbirinden önemli katılımcılar olacak

20 Nisan tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Ömer Korzay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

IEEE İTÜ From Dev to DevOps etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için burada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz