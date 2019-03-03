Bizi bizden daha iyi tanıyan Google, verilerimizi hedefli reklamcılık için kullanan şirketlerin başında geliyor. Peki Google’daki verilerimizi nasıl görebiliriz ve hatta indirebiliriz?

Arama motoru devi Google, internet üzerindeki her adımımızı takip ederek bunları depoluyor. Topladığı verilerimizi baz alarak karşımıza ilgilenebileceğimizi düşündüğü reklamları çıkaran Google bu yöntemle kişisel verilerimizi kullanarak/reklam verenlere satarak gelir elde ediyor.

Google’da bulunan tüm verilerimizi nasıl indirebiliriz?

Her ne kadar verilerimizi bize sormadan toplamasına karşın Google, verilerimizi toplamasını engelleyebileceğimiz bir platformu kullanıcılarına sunuyor. Eğer ki Google’ın verilerinizi toplamasını duraklatmak istiyorsanız aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz:

Verilerinizi indirebilmek için Google’ın kullanıcılarına sunduğu platformu “Google My Activity”nin “Verilerinizi İndirin” sekmesine buradan Google hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza çıkacak ekranda Google’ın sunucularında depolanan hangi verilerinizi indirmek istediğinizi seçmeniz isteniyor.

İndirilecek veriler detaylıca seçilebiliyor:

İndirmek istediğinizi verilerinizi sağ tarafta bulunan butonu aktif hâle getirerek seçtikten sonra en alta inip “Sonraki” butonuna tıklamanız gerekiyor. Dosya boyutunun çok yüksek (50 GB ve daha fazlası) seviyelere çıkabileceğini belirten Google, indireceğiniz dosyanın boyutunu küçültmek için “.Zip” sıkıştırma formatını işaretlemenizi istiyor.

“Dosya Türü”nün hemen altında bulunan “Arşiv Boyutu” seçeneği, indireceğiniz dosyaların en fazla kaç GB büyüklüğünde olmasını seçmenize olanak tanıyor. Örneğin Google’daki verilerinizin boyutu 30 GB ise ve siz bu sekmede arşiv boyutunu 2 GB olarak seçtiyseniz toplamda 15 adet dosya indireceksiniz demektir.

Google'ın Danimarka'daki veri merkezi.

“Teslim Yöntemi” ise verilerinizin indirme bağlantısının size ne yolla iletilmesini istediğiniz seçmenize olanak tanıyor. E-posta, Google Drive, Dropbox, OneDrive ve Box üzerinden indirme imkanı sunan Google, veri arşivinizi indirmeniz için bir hafta süreniz olacağını ve bu süre sonunda indirme bağlantısının aktifliğini kaybedeceğini belirtiyor.

48 saat içerisinde indirme bağlantısını size teslim eden şirket, kendilerinde bulunan tüm verilere erişmenize bu sayede imkan tanıyor. Peki sizce Google’ın her adımımızı takip ederek bizi bizden daha iyi tanıması doğru bir şey mi? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.