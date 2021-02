Brezilya futbolunun ve pek çok kişiye göre Dünya'nın en büyük futbol yıldızı olan Pele'nin hikayesi, Netflix ekranlarına geldi. Belgesel sayesinde futbol efsanesinin kariyerine adım adım şahit olabiliyoruz.

Şampiyon olmak, büyük sporcu olmak beceri ve yetenek işi olduğu kadar karakter meselesidir de. Liderlik, özgüven, vazgeçmemek gibi karakter özellikleri yetenekli bir oyuncu ile bir şampiyon arasındaki farkı belirleyen şey olur.

Brezilya'nın belki de en büyük şampiyonu ise Pele'dir. Her ne kadar ülkemizde Taçsız Kral ünvanı Metin Oktay ile özdeşleşmiş olsa da dünya çapında bu ünvanın sahibi Brezilyalı Pele'dir. Efsanevi futbolcunun kariyerini ve Brezilya için önemini anlatan belgesel "Pele" Netflix ekranlarında yerini aldı.

Dünya Kupası'nı eve götüren adam

Bugün futbolun milli takımlar seviyesindeki en büyük rekabeti Dünya Kupası'dır. Kupa aslında ilk olarak Jules Rimet Kupası olarak düzenlenmişti ve 3 defa şampiyon olan takım da kupanın nihai sahibi olacaktı. 1958, 1962 ve 1970'de 3 defa şampiyon olarak kupanın nihai sahibi olan takımın da yıldızı Pele idi.

Belgeselde Pele'nin Taçsız Kral ünvanından futbol oynadığı dönemdeki yaşamına, günümüzdeki yaşamından döneminin Brezilya'ya olan etkisine pek çok farklı noktaya değiniliyor. Pele ve Brezilya arasındaki bağ da bu belgeselde daha net ortaya çıkıyor.

Güney Amerika'nın bağımsızlık savaşları, darbeleri, iç karışıklıkları, modern bir ülkeye dönüşme hayalleri her zaman için futbolla iç içe olmuştur. Bu durum Arjantin için de, diğer ülkeler için de böyledir. Pele de Brezilya'nın idolü haline gelmişti.

Pele'nin ülkesi

Belgeselde de değinildiği üzere pek çok kişi Brezilya'yı o dönemde Pele'nin ülkesi olarak biliyordu. Ülkedeki havanın 1964 darbesi tarafından yok edilmesinden dolayı yaşanan sıkıntıları da Pele'nin futbol kariyerine odaklanılan belgeselde görüyoruz.

Simon Cuper'e atfedilen "Futbol asla sadece futbol değildir" sözünün hakkını veren belgesel yalnızca bir futbol efsanesine değil, dönemin yaşamına ve hatta Brezilya'nın iç dinamiklerine de ışık tutuyor. Netflix ise Formula 1: Drive to Survive ve The Last Dance gibi başarılı spor belgesellerine bir başkasını eklemiş oluyor.