Geçtiğimiz sene duyurulan ve 15 Mart tarihinde Netflix'te yayınlanması beklenen Mücadele Çıkmazı adlı filmin ismi ve gösterim tarihi değiştirildi. Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı filmin adı Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilirken, yeni gösterim tarihi 12 Mart olarak belirlendi.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz sene ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un Netflix’in yeni bir filminde boy göstereceğini açıklamıştık. Can Ulkay tarafından yönetilen ve ilk başta Mücadele Çıkmazı olarak adlandırılan bu film, geçimini çöp toplayarak sağlayan bir babanın hayatını konu alıyor.

Merakla beklenen filmin çıkış tarihi, 15 Mart olarak belirlenmişti ancak filmin yapımcılarından yeni bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre filmin yayın tarihi 12 Mart Cuma günü olacak şekilde tekrar düzenlenirken, filmin ismi de Kağıttan Hayatlar olarak değiştirildi.

Yeni adıyla Kağıttan Hayatlar, 12 Mart'ta Netlix'te yayınlanacak

Ayla ve Müslüm’ün yapımcısından gelecek bu film için beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Filmin sadece Türkiye’de değil aynı zamanda yurt dışında da yayınlanacağı göz önünde bulunduran Netflix, bir isim tercih ederek Mücadele Çıkmazı’nı İngilizce karşılığı Paper Lives olan Kağıttan Hayatlar olarak değiştirdi.

Gösterim tarihi de 12 Mart olacak şekilde değiştirilen filmin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı ve Selen Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.