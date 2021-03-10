Son günlerin en fazla konuşulan "kripto" konusu olan NFT için bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın taraftar tokeni GAL satın alınabilen Socios'a NFT geliyor.

Türkçeye “değişimi mümkün olmayan para” şeklinde çevirebileceğimiz Non-Fungible Token yani kısaca NFT, sadece 10 saniyelik bir videonun 6,6 milyon dolara satılması ve Twitter CEO'su Jack Dorsey’in paylaşmış olduğu ilk tweetin 2,5 milyon dolara satılmasıyla bir anda gündem haline gelmişti.

Görünen o ki Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Galatasaray da NTF “akımına” katılıyor. Kısa süre önce resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Galatasaray, NFT’lerin yakında Socios uygulamasında olacağını açıkladı.

Galatasaray, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “NFT'ler çok yakında Socios.com uygulamasında! Socios ve Chiliz'i takip edin, GAL (Galatasaray’ın taraftar tokeni) sahibi olun ve hazırlanın.” ifadelerini kullandı.

Peki Fenerbahçeli dünya yıldızı Mesut Özil’den YouTuber Logan Paul’a ve hatta Elon Musk’a kadar pek çok ünlü ismin yüz binlerce dolar kazanmasını sağlayan NTF tam olarak ne? Bu sorunun yanıtı için sizleri buradaki içeriğimize davet ediyoruz.