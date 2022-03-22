Galatasaray ile Enerjisa Enerji'nin ortaklığında hayata geçirilen güneş enerjisi projesi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Nef Stadyumu'nun çatısına yerleştirilen 10 binden fazla panel, stadın enerji tüketiminin yüzde 63'ünü karşılayacak.

Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray, bugün resmen Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ancak bu başarı sportif bir gelişme sonucu değil, şirketin çevre dostu enerji projesi sonucunda elde edildi. Kulüp ile Enerjisa Enerji'nin ortaklığında hayata geçirilen ve Nef Stadyumu'nun çatısını güneş enerjisi panelleriyle kaplayan proje, Galatasaray'ı tarihe geçirdi. Nef Stadyumu artık, 'Güneş Enerjisi ile Çalışan En Güçlü Stadyum' unvanına sahip.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar ve Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Galatasaray'a sertifika verildi. Burak Elmas, "Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor." ifadelerini kullanarak rekorlar kitabına girmenin haklı gururunu yaşadı.

10 binden fazla güneş paneli ile 4,3 MW elektrik üretimi

Galatasaray ile Enerjisa Enerji ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında Nef Stadyumu'nun çatısına tam 10 bin 404 güneş paneli yerleştirildi. Bu panellerin enerji üretim kapasitesi ise 4,3 megawatt olarak açıklandı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, güneş enerjisi projesi ile stadyumda kullanılacak enerjinin yüzde 63'ünün güneşten sağlanacağı belirtildi.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar da konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu projenin uzun vadedeki etkilerini açıklayan Pınar, Galatasaray'ın 25 yılda 1 milyar TL'yi aşkın gelir elde edeceğini söyledi. Murat Pınar'ın konuyla ilgili açıklaması şöyleydi: Sürdürülebilirlik; memleket faydasına, gelecek nesillerin bugünkü sorunların dışında yaşaması için yeni sorumluluk alanları almak. Bu proje de böyle bir projeydi. Pandemi ve sonrasında enerjinin en önemli konulardan birisi olduğu aşikar. Bu anlamda da yerinde tüketebilmek... Ürettiğiniz şey, yerinde tüketilecek. Galatasaray ile yaptığımız projenin hem memlekete, hem Galatasaray'a, hem Türk sporuna, hem de gelecek nesillere örnek olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin önemli konularından bir tanesi de aslında 4 ay gibi kısa sürede bu noktaya gelmesi ki, bu 2 bin hanelik bir kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik santrali. 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir sağlayacak bir proje. Böyle bir proje ile rekorlar kitabına girdiğimiz için onur ve gurur duyuyorum...