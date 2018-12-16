Galaxy Note 9 İçin Android Pie Beta Güncellemesi Geliyor

Teknoloji devi Samsung, yeni yazılım güncellemesini önce Note 9 telefonlarda deneyecek daha sonra kullanıcıların hizmetine sunacak.

Samsung Galaxy Note 9'un Android Pie beta için yeni güncellemesini yayınladı. Haftanın başlarında Galaxy S9 ve S9+ için, önceki beta versiyonda oluşan ufak hataları gidermek amacıyla bir güncelleme yayınlayan şirket, bu güncellemeyi yine Güney Kore'de limitli tuttu.

S9 ve Note 9 için geçerli olan bu limitli beta versiyonuyla ilgili ise henüz çok fazla açıklama yapılmadı. Beta sürümü, yaklaşık 250 mb boyutunda olacak.

Samsung yeni güncellemeyi daha önceleri Galaxy S9 ile birlikte denemekteydi. Fakat Note 9'un beta versiyon için oldukça stabil olması sebebiyle artık Note 9 da Samsung'un beta programı kapsamında kullanılacak.

Samsung gerekli incelemeleri ve denemeleri yaptıktan sonra, tüm kullanıcılara bu versiyonu indirebilmeleri için her zaman olduğu gibi bir uyarı bildirimi gönderecek.