Samsung'un yeni bütçe dostu telefonu olacak F16'nın tasarımı sızdırıldı. Cihaz giriş seviye olmasına rağmen 3'lü kamera kurulumuyla gelecek.

Herkesin gözü Samsung’un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S25 serisinde olsa da şirket, giriş ve orta segmentteki cihazlar üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Yakında gelecek Galaxy F16 5G isimli cihazı da bunlardan biri.

Şimdi ise bu cihaz hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Samsung Galaxy F16 5G’nin tasarımı, renk seçenekleri ve bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy F16 5G böyle görünecek

Sızan görsellere baktığımızda telefonun kendine has bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Ayrıca giriş seviyesinde, yani gerçekten ucuz bir telefon olacak olmasına rağmen arkasında 3’lü kamera kurulumu yer alması da dikkat çekiyor.

Eğer bu görseller gerçekse telefon, 6 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunlar arasında mavi, koyu mavi, açık mavi, yeşil, açık mor ve mor seçenekleri yer alacak.

Daha önce sızan iddialara göre telefonda 6,7 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran göreceğiz. İşlemcisinin Dimensity 6300+ olması bekleniyor. 6/8 GB RAM seçenekleri ve Android 15 tabanlı One UI 7 de iddialar arasında.

Arkadaki üçlü kamera kurulumunda muhtemelen 50 MP ana, 5 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera yer alacak. Telefonun 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bir bataryayla çıkmasının beklendiğini ekleyelim. Fiyatına göre çok iyi özellikler sunacağa benzeyen telefonun çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak 2025’in ilk çeyreğinde geldiğini görebiliriz.