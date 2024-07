Samsung'un yarın gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı saatler kaldı. Peki şirket, bu Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünleri duyuracak? Bu ürünler, tüketiciye neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 10 Temmuz'da (yarın) Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında firmanın en yeni ürünleri, tüketicilerle buluşacak.

Peki Samsung'un yarın gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinden neler bekliyoruz? Samsung, bu etkinlikte hangi ürünleri duyuracak? Bu ürünler neler sunacak?

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmasını beklediğimiz her şey

Samsung Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6

Galaxy Unpacked etkinliğinin parlayan yıldızları, hiç şüphesiz katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonlar olacak. Evet, Galaxy Z Fold6 ile Galaxy Z Flip6'dan bahsediyoruz. Ancak bu yıl çok büyük yenilikler beklemeyin. Şirket, yeni telefonlarının tasarımlarını da özelliklerini de genel olarak değiştirmedi. Ancak tasarım açısından her iki modelde de kamera kurulumları dikkat çekecek. Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarında kasa rengine uygun çerçeveler kullanacak.

Samsung Galaxy Z Fold6, 7.6 inç boyutlu bir ekranla gelecek. Ekranda ise 6.3 inç boyutlu bir panel göreceğiz. Galaxy Z Flip6 ise 6.7 inç iç ekran, 3.4 inç kapak ekranına ev sahipliği yapacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, her iki telefonda da bizleri bekliyor olacak. Galaxy Z Fold6'da 4.400 mAh olarak karşımıza çıkacak batarya, Galaxy Z Flip6'da ise 4.000 mAh olacak.

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonları, Galaxy AI özellikleri ile de donatılacaklar. Yapay zekâdan güç alan bu özellikleri ilk kez Galaxy S24 ailesinin lansmanında görmüştük. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, yapay zekânın katlanabilir ekranlı telefonlarda daha iyi çalışmasını sağlamak için bazı optimizasyon çalışmaları da yaptı.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro

Samsung Galaxy Buds 3 ile Galaxy Buds 3 Pro, firmanın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en iyi Galaxy Buds kulaklıklar olacak. Nispeten yeni bir tasarımla gelecek kulaklıklar, şeffaf kutuları ile de dikkat çekmeyi başaracaklar. IP57 sertifikasına sahip olmasını beklediğimiz kulaklıklar, bu özelliği ile su ve toza karşı dayanıklılık gösterecek. Bluetooth 5.4 desteği sayesinde daha iyi bağlantı kalitesini daha enerji tasarruflu bir şekilde sağlayacak olan kulaklıklar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Bu arada; Galaxy Buds 3 ile Galaxy Buds 3 Pro'nun yerleşik yapay zekâ özellikleriyle donatılacağı da söylentiler arasında. Ancak bu özelliklerin neler olacağı şimdilik belli değil. Tahminlerimize göre Samsung, özellikle de gürültü engelleme noktasında yapay zekâdan güç alacaktır.

Samsung Galaxy Watch7

Galaxy Unpacked, Galaxy Watch7 serisi ile Galaxy Watch Ultra'ya da ev sahipliği yapacak. Gelen bilgilere göre Samsung, bu yıl radikal bir değişiklik yapacak ve daha önce daire olan çerçeve tasarımını dörtgen hâle getirecek. Samsung Galaxy Watch Ultra'da 47 mm Galaxy Watch7'de ise 40 mm ve 44 mm'lik kadran boyutu ile karşılaşacağız.

Teknik özellikler açısından ise özellikle de Watch7 tarafında büyük bir değişim görmeyeceğiz. 5 ATM su basıncına dayanıklılık, 2GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler, Galaxy Watch7'de karşımıza çıkacak. Ultra modelde ise 590 mAh kapasiteli bir batarya ile karşılaşacağız.

Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring, aslında çoktan duyurulan bir ürün. Ancak şirket, akıllı yüzüğü ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bu yüzüğün tam olarak neler sunacağı henüz bilinmiyor. İşte yarın gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde bu yüzüğü de göreceğimizi düşünüyoruz. Şirket, bir süredir gündemde olan yepyeni ürününü tüketici ile resmen buluşturmuş olacak.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinden beklentilerimiz bu şekilde. Samsung'un bu yıl büyük bir sürpriz yapması beklenmiyor. Yine de her an her şey olabileceği gerçeğini unutmamak gerek.