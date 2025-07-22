Katlanabilir telefon pazarı, markalar arasındaki incelik ve dayanıklılık rekabetiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Üreticiler, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarımda radikal adımlar atıyor. Samsung da yeni modeliyle bu yarışta geri kalmıyor. Şirket, Galaxy Z Fold 7 ile katlanabilir telefon tasarımında önemli bir eşiği aşarken, cihazı nasıl bu kadar ince yapabildiğini de açıkladı.

Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'yi sonunda görücüye çıkardı. Şirketin bugüne kadar ürettiği en ince kitap şeklinde katlanabilir model olan Fold 7, tasarım tarafında yapılan yeniliklerle öne çıkıyor.

Samsung’a göre Galaxy Z Fold 7, katlandığında sadece 8,9 mm, açıldığında ise 4,2 mm kalınlığa sahip. Bu incelik, tamamen yenilenen menteşe yapısı, daha ince bir ekran ve elden geçirilen kamera mekanizması sayesinde mümkün olmuş.

Yeni menteşe yapısı %27 daha ince, %43 daha hafif

Fold 7’de karşımıza çıkan yeni menteşe, önceki modele göre %27 daha ince ve %43 daha hafif. Üstelik daha geniş açılan kanat plakası sayesinde ekran açıldığında hem daha düz görünüyor hem de katlama izi çok daha az fark ediliyor.

Ekran tarafında ise panel yapısı yeniden düzenlenerek ve yeni malzemeler kullanılarak ekran inceltildi. Ayrıca daha önce açıklanan bilgilere göre, Fold 7'de ekran üzerindeki dijitizer katmanının kaldırıldığı belirtiliyor. Bu durum cihazın artık S Pen desteği sunmamasına neden oldu.

Samsung, tüm bu inceltme çalışmalarına rağmen menteşe yapısının dayanıklılığını artırdığını söylüyor. Yeni menteşe, binlerce kez katlanmaya dayanabilecek şekilde tasarlandı. Fold 7'nin bazı demo cihazlarında ekranın tam düz açılmadığı rapor edilse de bunun yaygın bir sorun olmadığı ifade ediliyor.

Galaxy Z Fold 7, hem tasarım hem de teknik anlamda Samsung'un önceki modellerine kıyasla önemli değişikliklerle geliyor. Model, inceltilmiş yapısına rağmen dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sunmayı hedefliyor.