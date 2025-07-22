Samsung, Galaxy Z Fold7 modelinde kullanılan katlanabilir OLED panelle ilgili test sonuçlarını paylaştı. Buna göre ekran, 500.000 katlanmaya kadar dayanıklı. Bu, ortalama bir kullanıcı için 10 yıl demek.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’yi tanıtmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise ultra ince tasarıma sahip olan kitap gibi katlanan model Z Fold7’ydi. Şimdi ise şirket, Z Fold7’de kullanılan katlanabilir OLED panel hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Samsung’un gerçekleştirdiği testlerde Z Fold7’de yer alan yeni katlanabilir OLED panelinin 200.000’den 500.000’e kadar çıkan katlanma ömrü olduğu gözlemlendi. Bu gerçekten etkileyici çünkü uzun süreli dayanıklı bir kullanım ömrüne sahip olduğunu gösteriyor.

Normal kullanıcılar 10 yıl boyunca sorun yaşamadan cihazlarının ekranını katlayabilecek

Küresel test, denetim ve sertifikasyon şirketi Bureu Veritas tarafından test edilip doğrulanan panel, 500.000 katlanmaya kadar çıkabildi. Bu da önceki panellerden 2,5 kat daha uzun ömürlü olduğu anlamına geliyor. Peki bu ortalama bir kullanıcı için ne demek? 500 bin katlanma kaç yıla denk geliyor?

Samsung’un söylediğine göre ortalama bir kullanıcı telefonunu günde yaklaşık 100 kez katlıyor. Böyle bir durumda da cihazın 10 yıl boyunca sorun yaşamadan katlanabileceği anlamına geliyor. Günde 50 kere katlandığında ise 20 yıla kadar çıkabilir. Tabii ki şu anda kimse 10 veya 20 yıl aynı telefonu kullanmaz ancak veriler, panelin ne kadar dayanıklı olduğunu görmemizi sağlıyor.

Ayrıca yoğun kullanım koşullarında ne olacağına da yer verilmiş. Günde 200’den fazla kez telefonu katlayan kişileri kapsayan bu kullanım türünde panel, 6 yıl civarında sorunsuz bir şekilde katlanabilecekmiş. Testlerin 25 derece sıcaklıkta 13 gün boyunca gerçekleştirildiğini, 500 bin katlamanın ardından bile panelin işlevselliğini sürdürdüğünü belirtelim.

Nasıl bu kadar uzun süre dayanabiliyor?

Bu yüksek dayanıklılık, panelin darbe direncini artırmak için dış darbeleri emen ve dağıtan yenilikçi panel yapısı sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Bunun için kurşun geçirmez camların tasarım prensiplerinden ilham alındı. Bu camlarda darbeyi anında enerjiyi emip dağıtma prensibi kullanılıyor. İşte Samsung, bunu panellerine taşıyarak ince tasarımla birleştirip uzun ömür sunabildi.