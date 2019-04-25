Garanti Bankası Yoluna 'Garanti BBVA' Olarak Devam Edecek

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamalara göre, bankanın dijital dönüşüm stratejileri gereğince ismi bundan sonra 'Garanti BBVA' olacak.

Yapılan resmi açıklamalara göre, dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ve ismiyle, Garanti Bankası artık 'Garanti BBVA' olacak. İspanya merkezli BBVA Bankası ile yapılan dijital değişim projelesinin bir sonucu olarak alınan kararda, müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesi amaçlanmış. Bilindiği üzere BBVA, diğer pazarlarda da bulunan isimlerinde değişikliğe giderek yeni bir strateji uygulama yoluna girmişti. Geniş çaplı pazarı bulunan BBVA'nın bu sayede hizmetlerini tüm pazara yayması planlanıyor. BBVA'nın diğer pazarlarda ise yanındaki isim olmadan sadece BBVA olarak hizmetlerine devam edeceği belirtildi.

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Garanti Bankası, logosu ve ismi değişerek 'Garanti BBVA' olacak. Yaklaşık 10 yıllık süreçte BBVA ile çalışan Garanti Bankası, müşteri odaklı ve daha dijitalleşmiş bir şekilde hizmetlerini sunmaya devam edecek.