Chrome OS versiyon 72, Android 9 Pie desteği ile birlikte artık Gboard çalıştırabilecek.

Google'ın, Linux işletim sistemi için özel ve açık kaynaklı şekilde ve Google tabletler için geliştirdiği Google OS, geçtiğimiz saatlerde yayınlanan versiyon 72 ile birlikte, Android 9 Pie desteğini de arkasına alarak Gboard desteği sağlıyor. Bu güncellemenin getirisi olarak artık Android klavyelerini Chromebook aygıtlarında kullanabileceğiz.

Deneme fırsatı bulan kişilerin yaptığı yorumlara göre, klavye ayarlarının alt bölümünde bulunan sekme ile birlikte artık Gboard seçeneği de bulunuyor. Tabii bunun için öncelikle eklentiyi indirip kurmanız gerekiyor. Google OS ilk çıktığından beri ekran klavyesinin kullanımı ve görselliği konusunda oldukça sıkıntı yaşarken bu güncelleme ile birlikte kullanıcılarının yüzünü güldüreceğe benziyor. Ancak bunun yanında söylememiz gerek ki henüz eklenti pek de stabil çalışmıyor.

Yine Google OS kullanıcılarının yaptığı yorumlara göre bakılırsa kullanıcılar bu güncellemeden ve Gboard eklentisinden oldukça memnun görünüyor. Henüz eklentinin bazı sıkıntıları olsa dahi kullanımını çok olumsuz yönde etkilemediğini söyleyen kullanıcılara karşın, eklentinin henüz yalnızca beta sürümünde olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Henüz Play Store içerisinde bulunan diğer klavye alternatiflerinin çalışıp çalışmayacağından emin olmasak da teoride çalışmaları gerektiğini söyleyebiliriz.