Bir Makale, Bir Anda Bilim Dünyasının Hedefi Oldu

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yayınlanan bir makale, bugünlerde Twitter'da bilim dünyasının hedef tahtasına oturdu. Makale, Dünya'nın merkezinde kara delik benzeri bir yapının olduğunu ve bu yapı sayesinde DNA'nın oluştuğunu savunuyordu.

Bilim dünyası zaman zaman çılgın fikirlerle karşımıza çıkabiliyor. Ancak neredeyse tam bir yıl önce bir grup bilim insanı tarafından ortaya atılan bir fikir, aradan geçen onca zaman sonra yeniden keşfedildi ve bilim dünyasından pek çok ismin tepkisini topladı. Özet geçmek gerekirse fikir, Dünya'nın merkezinde bir kara delik olduğunu ve bu kara deliğin DNA'mızda bile rol oynadığını savunuyor.

2019 yılının eylül ayında 13 bilim insanının ismiyle yayınlanan makale, bugün Twitter'da bir anda topa tutulmaya başladı. Bilim insanlarının bu makaleyi topa tutmasındaki ana nedense makalede sunulan fikri fazlasıyla saçma bulmalarıydı. Gelin, bu makalenin detaylarına ve bilim dünyasından gelen tepkilere bir bakalım.

DNA, Dünya'nın çekirdeğindeki kara delik benzeri yapı sayesinde oluştu:

Makalenin özet kısmı, 'Yakın zamanda NASA'dan bazı bilim insanları Dünya'nın merkezinde kara delik benzeri bir yapı olabileceğini öne sürdü.' cümlesiyle başlıyordu. İşte bilim insanları, bu fikir üzerinden kendi fikirlerini geliştirerek bu kara delik benzeri yapının DNA gibi biyolojik materyalleri oluşturmuş olabileceğini; kısacası Dünya'daki hayatın varlığının bu kara delik olabileceğini öne sürdüler.

Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinin en büyük telekomünikasyon sistemi olduğunu söyleyerek bu sistemin dalgaları DNA'lar ve su molekülleriyle değiş tokuş yaptığını iddia ettiler. Makalede bu yapının aynı zamanda Dünya'nın çekirdeğinin yüksek sıcaklığının ve manyetiğinin ana sebebi olduğu da söylendi.

Yeniden gündem olan makale hakkında araştırma yapan IFLScience, bu makalede yer alan isimlerin daha önce oldukça çılgın ve şüphe duyulan fikirler ortaya attıklarını ortaya koydu. Bu da makalede yer alan yazarların sahte yazarlar veya komplo teorisyenleri olabilecekleri ihtimalini doğurdu.

Bu makaleyi paylaşan bilim insanları ne amaca sahipler kesin olarak bilinmese de bilim dünyasından bazı isimler hem makaleyi hem de makalenin yayınlandığı dergiyi topa tuttular. Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden Paul Byrne, makaleye olan şaşkınlığını oldukça kaba bir şekilde somutlaştırdı:

Öte yandan Washington Post ve CNN'de ulusal güvenlik konusunda yazarlık yapan Shane Harris, bu makalenin yayınlanması hakkında 'Bu gerçekten yaşandı mı?' ifadesini kullanırken Cambridge Üniversitesi'nden Matematikçi Sarah Rasmussen, yazarların dergiyi trollediklerini, yazarlar arasında yer alan Torello Lotti'nin daha önce aldatıcı dergilerde aynı makalede yer aldığını açıkladı.