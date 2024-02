GeForce Now'ın Ücretsiz Versiyonu Artık Reklamlı Olacak

NVIDIA'nın GeForce Now hizmetini ücretsiz olarak kullanan oyun severler, artık iki dakikaya kadar reklam izlemek durumunda kalabilirler.

NVIDIA, GeForce Now hizmeti için ücretsiz bir versiyon da sunuyor ve bu versiyonda, kısa oturumlarla GeForce Now deneyimini yaşamak mümkün oluyor. Ücretsiz sürümde oyuncular, hizmeti kullanabilmek için boş yer olmasını beklemek zorunda. Bundan sonra bu bekleme sürecinde kullanıcılar, iki dakikaya kadar reklamlar görmeye başlayacaklar.

GeForce Now, dev bir internet kafe gibi düşünülebilir. Ücretli aboneler için ayrılmış olan masalar var ve orada her zaman yer bulunuyor. Ücretsiz olarak GeForce Now kullanmayı isteyenler ise belirli sayıda bilgisayarın boşalmasını bekliyorlar, oturduklarında da internet kafeci bilgisayarlarını 1 saatlik açıyor. Şimdi ise sıra beklerken iki dakikaya kadar reklam izlenmesi gerekecek.

Reklamların bekleme süresini azaltacağı ifade ediliyor

Firmanın açıklamalarına göre bu değişiklikle birlikte reklam izleyen oyun severler, bir anlamda da bu ücretsiz hizmetin maddi olarak desteklenebilmesine yardımcı olacak. Böylece NVIDIA, daha fazla cihazı sisteme dahil edebileceklerini ifade ediyor. Bu da bekleme süresinin kısalabilmesine olanak tanıyacak.

Öte yandan GeForce Now'ın esas eksikliğinin ücretsiz kullanıma açık bilgisayar sayısı olmayabilir. NVIDIA'nın bu hizmeti, RTX 4080'li oyun deneyimi sunabiliyor ve G-Sync monitörleri de destekliyor ancak bu hizmetin ücretsiz deneme süresi yok ve aylık maliyeti de epey yüksek. Kaldı ki NVIDIA, Ekim 2023'te ABD dışında kalan tüm ülkelerde de hizmetin fiyatını yükseltmişti. Bu teknolojileri deneyimlemek, oyun severleri GeForce Now'a daha fazla yöneltebilir.