Baltık ülkeleri olarak bilinen Estonya, Letonya ve Litvanya, neden diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha fazla bulutlu gün geçiriyorlar?

Genellikle bulutlu havanın hâkim olduğu bu ülkelerin ikliminde coğrafya önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Peki bu bulutlu havanın coğrafi olarak sebebi ne?

Baltık ülkeleri, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi çevresinde yer alıyor.

Orta enlemlerden kuzey enlemlere doğru uzanan bu ülkelerde Güneş ışınlarının yere ulaşma açısı, yıl boyunca genelde düşük oluyor. Güneş ışığının düşük açılarla gelmesi, atmosferdeki yayılma etkisini artırıyor ve bu da bulutların daha uzun süre havada kalmasına neden oluyor.

Tabii tek sebep bu değil. Baltık Denizi’nin varlığı, bölgede nemli bir iklim oluşturuyor. Bu nemli hava, kara üzerinde yoğunlaşıyor ve bulut oluşumuna neden oluyor.

Coğrafya derslerinizi hatırlıyor musunuz?

Cevabınız evetse, alçak ve yüksek hava basınçlarını da anımsamışsınızdır. Baltık ülkeleri, genelde alçak basınç sisteminin etkisindedir. Alçak basınç, yükselen hava akımlarına sebep oluyor. Bu da nemin yoğunlaşıp bulut oluşturmasına yol açıyor.

Ayrıca bölge, dört mevsim yaşamasına rağmen sonbahar ve kış aylarında bu ülkelerde uzun süreli bir çiy, sis ve alçak bulutluluk yaygındır. Bu faktörler de Güneş ışığını engelleyerek bulutlu gün sayısının normalden fazla olmasına neden oluyor.

İşte tüm bunlar, Estonya, Litvanya ve Letonya’nın diğer ülkelere kıyasla daha bulutlu gün yaşamalarına neden oluyor.

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