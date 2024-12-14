Samsung Galaxy S25 Ailesinin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

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Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Alvin, Samsung Galaxy S25 ailesinin lansman tarihini paylaştı. Açıklamaya göre etkinlik, Samsung'un karma gerçeklik başlığına da ev sahipliği yapacak.

Teknoloji tutkunları, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan "Galaxy Unpacked" etkinliğine odaklanmış durumdalar. Zira bu etkinlik, Samsung'un 2025 model amiral gemisi telefonları ile tanışmamızı sağlayacak. Galaxy S25 serisi, yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde bizlerle buluşacak.

Peki bu etkinlik ne zaman gerçekleştirilecek? Samsung Galaxy S25 ailesi ne zaman tanıtılacak? İşte akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Alvin, bu sorunun cevabını verdi. Üstelik bu tarih, daha önce de birkaç kez dillendirilmişti.

Samsung Galaxy Unpacked, 22 Ocak'ta gerçekleştirilebilir

Samsung Galaxy S25 ne zaman duyurulacak

Alvin'in X'te yaptığı paylaşıma göre Samsung Galaxy S25 ailesi, 22 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmî olarak duyurulacak. Alvin, Samsung'un karma gerçeklik başlığının da bu lansman sırasında duyurulacağını ifade ediyor.
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Samsung Galaxy S25 ailesinin neredeyse tüm özellikleri ifşa olmuş durumda. Ancak yine de Samsung'un yapacağı resmî açıklamayı beklemek gerekiyor. Bakalım 22 Ocak, gerçekten de söz konusu açıklamaların yapılacağı gün mü olacak...

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Kaynak : https://x.com/sondesix/status/1867795305829478712
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