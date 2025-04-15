Gemini'ın yeni Fotoğraflar entegrasyonu ile birlikte artık tüm fotoğraflarınız üzerinde daha fazla erişime sahip olacak.

Google, geçen ay testleri gerçekleştirilen yeni Google Fotoğraflar entegrasyonunu artık Android’deki Gemini uygulamasıyla kullanıma açtı. Tabii berabeirnde tartışmaları hususları da getirerek.

Bu yeni özellik sayesinde Gemini, yedeklediğiniz fotoğrafları "görebiliyor". Yani yalnızca görsel içeriği değil, çekildiği tarih, yer ve kimlerle birlikte olduğunuz gibi detayları da anlayabiliyor. Elbette siz izin verdiğiniz takdirde.

Gemini ile akıllı arama yapmak artık mümkün

Gemini'ın Google Fotoğraflar entegrasyonu iki temel özellik içeriyor. İlki, yedeklenmiş görselleriniz arasında kolaylıkla arama yapmanıza olanak tanıyor. Kullanabileceğiniz örnek komutlar şu şekilde:

“Geçen yazdan fotoğraflarımı göster”

“Bana son selfie'lerimi göster”

“Manzara fotoğraflarımı bul”

İkinci aşamada ise Gemini'a daha fazla bağlam bilgisi ekleyerek daha spesifik fotoğrafları bulmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik için de kullanabileceğiniz örnek komutlar şu şekilde:

“Stanly’deki otelde ne yedik?”

“Son gezimizde gördüğümüz en iyi 10 şey nedir?”

“Ehliyet numaram nedir?”

Yeni özellik nasıl etkinleştirilir?

Gemini uygulamasına gidin.

Sağ üst köşedeki profil menüsüne dokunun.

Uygulamalar > Medya > Google Fotoğraflar'a gelin ve buradan entegrasyonu aktifleştirin.

Google Fotoğraflar bu konumda Spotify, YouTube ve YouTube Music gibi diğer medya uygulamalarıyla birlikte listeleniyor. Burada hangi uygulamaya ne gibi izinler verebileceğinizi seçebiliyorsunuz.

Şimdilik özelliğin yalnızca ABD'deki sınırlı sayıda test kullanıcılarına açıldığını belirtelim. Google kademeli olarak yeni özelliği tüm kullanıcılara sunacak.