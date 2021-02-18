Gemius Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, Türkiye'de e-ticaret kullanıcı profilini ve bu sektörde lider firmayı açıkladı. Rapora göre 2020'nin son çeyreğinde her 100 internet kullanıcısından 95'i e-ticaret sitesine giriyor.

Koronavirüs pandemisi pek çok sektörü olumsuz etkilemiş olsa da e-ticaret sektörü bu süreçte kar payını büyük ölçüde yükseltti. Jeff Bezos'un Amazon'la inanılmaz paralar kazandığı pandemi döneminde ülkemizde de pek çok insan dışarı çıkıp yeni bir şeyler almak yerine internetten sipariş verme yoluna gitti.

18 Şubat'ta dijital ortamda düzenlenen Webrazzi e-Ticaret Zirvesi'nde konuşan dijital ölçümleme ve araştırma şirketi Gemius'un Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, Türkiye'de e-ticaret kullanıcı profilini ve 2020 yılında e-ticaret kategorisinde kullanıcı sayısına göre lider firmayı açıkladı. 2020'nin son çeyreğinde ülkemizdeki her 100 internet kullanıcısından 95'inin en az bir e-ticaret sitesini ziyaret ettiğini söyleyen Kesten, yaptığı açıklamada Türkiye'de e-ticaret endüstrisinin dijital kullanıcı sayısı bakımından belirli bir doygunluğa ulaştığını söyledi.

Türkiye'de e-ticaret sitelerini kullanan kaç kişi var?

Gemius'un elde ettiği verilere göre Türkiye'de 2020'nin son çeyreğinde 59 milyon internet kullanıcısı bulunuyordu. Bu kullanıcılar arasında e-ticaret sitelerine giren kişi sayısı ise 55,8 milyona ulaşmış durumda. Gemius Türkiye verilerine göre Türkler bir ay içerisinde ortalama 9,5 saatini e-ticaret sitelerinde geçiriyorlar. Özellikle Muhteşem Cuma gibi yoğun indirim kampanyalarının olduğu Kasım 2020 döneminde bu süre 15 saate kadar yükselmiş.

En fazla ziyaretçi alan e-ticaret sitesi Trendyol

Gemius Türkiye'nin açıkladığı verilere göre 2020'nin son çeyreğinde Türkiye'de e-ticaret kategorisinin şampiyonu Trendyol oldu. Geçtiğimiz sene Türkiye pazarına adım atan dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon ise bu süreçte kullanıcı sayısı bakımından ilk 5'te kendine yer bulamadı.

E-ticareti kullanan kullanıcıların medya tercihlerini de açıklayan Gemius Türkiye, en fazla öne çıkan kategorilerin spor, oyun ve müzik olduğunu, ayrıca Netflix kullanan ziyaretçilerin yüzde 77'sinin e-ticaret sitelerini de kullandığını belirtti.