3 Adımda E-ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

Özellikle pandemi döneminde yükselişe geçen e-ticaret dünyasına giriş yapmak istiyor, başlangıç seviyesindeki bir bütçe ile e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız sizin için güzel bir rehber hazırladık. Rehberde, işinizi kolaylaştıracak online hizmetlere de yer verdik.

Elektronik ticaret, günümüz itibarıyla global ticaretin %14,1’ini oluşturuyor, bu oranın önümüzdeki yıllarda giderek yükselmesi bekleniyor. Öyle ki istatistiklere göre ekonomik çalkantılara rağmen e-ticaretin global ticaretteki payı, 2023’te %22 oranında olacak.

Diğer taraftan uzmanlar, sadece 2020 yılı boyunca küresel e-ticaret satışlarının toplam 4,14 trilyon dolara ulaşacağını söylüyorlar. Bu rakamlar, e-ticarette yaşanacak %0,001’lik bir hacim artışının bile aslında ne kadar büyük bir ekonomik değer ifade ettiğini kanıtlıyor. Peki bu yükselişten payınızı almak istiyor, bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanız neler yapmanız gerek?

Bu rehberimizde, olabildiğince basit şekilde e-ticaret sitesi nasıl kurulacağını, neden önemli olduğunu ve en önemlisi de e-ticaret sitenizin altyapısını doğru şekilde inşa etmek için Ticimax’ın hangi avantajları sunduğunu sizlere açıkıyoruz.

E-ticaret nedir?

Elektronik ticaret olarak açabileceğimiz e-ticaret; internet üzerinden ürün ya da hizmet alım satımının gerçekleştirilmesi ve bu işlemler sırasında paranın, aslında veri olarak olarak transfer edildiği bir ticaret türü. Temelleri 90’lı yıllarda ABD’de NetMarket isimli bir perakende şirketi tarafından atılmış olsa da yıllar içerisinde pek çok kıtadan önemli şirketler, e-ticaretin bugünkü halini almasını sağladı.

ABD merkezli Amazon, Çin merkezli Alibaba gibi şirketlerin öncülük ettiği e-ticaret sektörü, özellikle 2010’lu yılların sonuna doğru Facebook, Instagram gibi platformların e-ticaret tabanlı hizmetler sunması ile ivme kazanarak büyüdü. Ancak e-ticaret, sadece bu adını saydığımız büyük şirketlerin top koşturduğu bir alan değil, çünkü tüm bu platformların asıl kullanım amacı, alıcı ve satıcıyı aynı ortamda buluşturmak. Pazaryeri (marketplace) kavramı da buradan gelir.

E-ticaret sitesi nedir?

E-ticaret sitesi, en basit tanımı ile müşteriyi aradığı ürün odağında satıcı ile buluşturan, siparişten ödemeye tüm işlemlerin verilerle gerçekleşmesini sağlayan bir internet sitesidir. Bu tanımdan yola çıkarak e-ticaret sitelerinin iş kuracaklar için bir amaç değil, araç olduğunu vurgulayabiliriz.

Az önce e-ticaret sektöründe sadece büyük şirketlerin top koşturmadıklarını söylemiştik. Aslında bu platformların ayakta kalmalarını sağlayan şey, ürün ya da hizmet satışı yapan ve çoğunluğu küçük çapta olan yerel işletmelerdir. Bu işletmeler, ürün ya da hizmetlerini müşterilere daha kolay ulaştırmak amacı ile pazaryerlerinde yer alırlar. Ancak yaptıkları her satış için bu platformlara komisyon ödedikleri gibi, öne çıkmak, daha çok kişiye ulaşmak için ciddi reklam harcamaları yaparlar.

E-ticaret sitesi kurmak neden önemlidir?

Eğer yerel ya da orta ölçekteki bir işletme kendisine ait bir e-ticaret sitesi kurup işletirse, komisyon ödediği aracılardan kurtulmuş olur. Reklam harcamalarını ise tüketicilerin aradıklarını bulmak için sorgu yaptıkları arama motorlarına yönlendirir, böylece hem iletişim hem de muhasebe aşamalarında giderleri azalır.

Ayrıca bir e-ticaret sitesi, işletme için marka değerini önemli ölçüde artıran, işletmeleri yaptıkları yatırım ölçeğine göre yerel kalmaktan kurtaracak stratejilerin ilk adımıdır. Bunun en önemli sebebi, özgün bir e-ticaret sitesinde müşterilerin aracı ile değil, doğrudan işletme, yani marka ile iletişim kurmalarıdır. Eğer bir işletme, e-ticaret sitesini doğru bir altyapı ile inşa eder, iyi bir iletişim kurarsa global eğilime ortak olduğu için büyüyen bir sektörde yer alır, dolayısı ile başarı kaçınılmazdır.

E-ticaret sitesi nasıl kurulur?

Adım #1: Satış yapacağınız ürün ya da hizmete karar verin,

Satış yapacağınız ürün ya da hizmete karar verin, Adım #2: Bir marka ve alan adı seçin,

Bir marka ve alan adı seçin, Adım #3: E-ticaret siteniz için en doğru altyapıyı seçin, Markanız ve internetteki e-ticaret varlığınız hakkında her bütçeye uygun paketleri ile Ticimax’a göz atmayı unutmayın.

E-ticaret siteniz için en doğru altyapıyı seçin,

Bu adımda seçeceğiniz altyapı hizmeti, e-ticaret sitenizin alan adından tasarımına, mobil uygulamasına, ödeme ve sunucu servislerine, anlaşmalı kargo firmalarına, SEO optimizasyonuna ve pazaryerleri ile anlaşmalarına kadar her şeyi aynı anda sunacaktır.

Adım #1: Satış yapacağınız ürün ya da hizmete karar verme aşaması:

Aslında geleneksel ticaret yapan bir işletme sahibiyseniz en kolay adımdayız. Ancak geleneksel yollarla satabildiğiniz ürün ya da hizmetlerin hepsi, internet ortamında aynı şekilde karşılık bulmayabilir. Bu nedenle ticaret yapıyor olun ya da olmayın, satacağınız ürün ya da hizmete ilişkin e-ticaret dünyasında nelerin yapıldığını inceleyin.

E-ticaret yoluyla aklınızdaki ürün ya da hizmetlerin satışını yapan potansiyel rakiplerinizi listeleyin, onların satış tatiklerini analiz edin. Ürün ya da hizmetleriniz için müşterilere ulaşabilecek en kestirme ve etkili mesajları, rakiplerinizin açık bıraktığı yollara göz atarak karar vermeye çalışın. Eğer insanların temel ihtiyaçlarına yönelik bir satış yapacaksanız mutlaka memnuniyeti garanti edecek ürün ve hizmetleri listenize alın.

Adım #2: Bir marka ve alan adı seçin:

E-ticaret dünyasında var olabilmek ve hatırlanabilmek için her zaman akılda kalıcı, düzgün fonetiğe sahip bir marka belirlemeniz gerekiyor. Ayrıca bu ismin başka bir firma ya da rakiplerinize benzemeyen, özgün bir yapıda olması gerekiyor. Dolayısı ile isminize karar vermeden önce sizinle aynı veya benzer ürün ve hizmetleri satan rakiplerinize göz atın.

Belirleceğiniz isim, sizi hem kendi e-ticaret sitenizde hem de Instagram, Facebook, Amazon, Trendyol, N11 gibi pazaryerlerinde temsil edebilmeli. Eğer sitenizde farklı, pazaryerlerinde farklı bir isimle varlığınızı sürdürürseniz, bütünleşik pazarlama iletişimi yapmanız zorlaşır. Zira kuracağınız e-ticaret sitesine gelecek yabancı müşteriler, sizi pazaryerlerinde de arayacaklar. Güven tabanlı kuracağınız ilişkinin karşılığı olarak sizi diğer ortamlarda gördüklerinde rakiplerinizi değil, sizi tercih etme ihtimalleri artacak.

E-ticaret sitenizin markasını belirledikten sonra alan adınızı seçmeniz gerekiyor. Eğer yeterince özgün ve fonetik bir marka belirlediyseniz, alan adınızı daha masrafsız şekilde satın alabilirsiniz . Tek kelimelik markalar ve alan adları, tüketicilerin daha çok aklında kalacağı için bu yönde düşünmenizi tavsiye ederiz.

Adım #3: E-ticaret siteniz için en doğru altyapıyı seçin

Bu adımda, e-ticaret sitenizdeki diğer bütün can alıcı detayların kolayca yönetilmesini sağlayacağız. Markanızın hem kuracağınız e-ticaret sitesinde hem de pazaryerlerindeki varlığını sürdürmek için güçlü bir altyapı hizmetine ihtiyacınız var. Bunu tek başınıza sağlamak, sağlasanız bile sürdürmek zor. Çünkü hem internet hem de pazaryerleri sürekli değişiyor, tüketiciye ulaşmak için her geçen gün yeni araçlar sunuyorlar.

Chakra, Tudors, Eyüp Sabri Tuncer ve Kemal Tanca gibi markaların ve binlerce irili ufaklı firmanın Türkiye’deki e-ticaret siteleri, Ticimax’ın sunduğu çözümleri kullanıyor. E-ticaret dünyasına girmek isteyenlere her bütçeye uygun 5 farklı paket sunan Ticimax; sitenizin tasarımından mobil uygulamasına, hosting hizmetlerinden, kargo anlaşmalarına kadar oldukça geniş çaplı hizmetler sunuyor, sizi büyük bir yükten kurtarıyor.

Ticimax, e-ticaret sitenizi bir girişime dönüştürmek için neler sunuyor?

7 gün 24 saat destek hizmeti

Panelden anında sanal pos

Kod ve tasarım bilgisi gerektirmeyen kullanıcı dostu yapı

İndirimli kargo avantajları

15 günlük ücretsiz deneme sürümü

Ücretsiz eğitimler

Ticimax’ın yukarıdaki hizmetleri; Soft, Plus, Special, Special Extra ve Special Omni olmak üzere, her bütçeye uygun 5 farklı pakette sunuluyor. E-ticaret siteniz, bu hizmetlerle birlikte aslında işleyen bir girişim haline dönüşüyor. Bu paketler dahilinde alacağınız hizmetler, sizi mesai tüketecek tüm aşamalardan kurtarıyor. Böylece işinizi daha fazla geliştirmek, farklı müşterilere hitap ederek gelirlerinizi artırmak için plan yapmaya vaktiniz kalıyor. E-ticaret varlıklarınız, işin uzmanları tarafından yönetiliyor.

Eğer bu rehberdeki tüm detaylara dikkat eder, 3 adımı sırası ile uygularsanız, sadece bir e-ticaret sitesi açmakla kalmayıp aynı zamanda başarılı bir e-ticaret markası yaratmış olacaksınız. Görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz.