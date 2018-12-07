Okullara ve havayolu şirketlerine asılsız bomba ihbarı yapan genç üç yıl hapis cezası aldı.

George Duke-Cohan isimli 19 yaşındaki genç, okulların boşaltılmasına ve United Airlines uçuşlarına FBI incelemesi yapılmasına yol açan mailler ve aramalar düzenledi. Kendi okulunda da bomba ihbarı yaptığı biliniyor ve bu ihbarın sonucunda okul boşaltıldı, 2 bin’e yakın öğrenci de etkilendi. Şubat ayında ise suçunu itiraf etmesi sonucu okuldan atıldı.

16 ve 19 Mart tarihleri arasında 400’den fazla okul, mail gönderen adrese para göndermezlerse okullarında bomba patlatılacağı konusunda tehditler aldılar. Mailler şu şekildeydi: “Bu mesaj herkesedir. Okulunuza bombalı bir öğrenci gönderdik. Eğer parayı yollamazsanız bombayı patlatırız.”

Bu tehditler sebebiyle, 457 okuldan on binlerce genç, anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaşadı.

Sanıkla görüşme fırsatına sahip olan Sky News, maillerin Minecraft oyun ağı tarafından gönderilmiş gibi gösterildiğini öğrendi.

Birkaç gün içinde tutuklanan Cohan, soruşturma sürecinde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere yüzlerce okula benzer tehditler yolladı. Ancak okullardan sonra havayolu şirketlerine de kafayı takan genç sahte ihbarlarda bulunmaya devam etti.

Yaptığı aramalar ciddiye alındığı için uçaklar iniş yaptıktan sonra karantinaya alındılar ve yolcular mağdur oldu. Güvenlik operasyonu sekiz saat sürdü ve havayolunun ciddi ekonomik kaybına sebep oldu.

Normal hayatında içe dönük bir genç olan Cohan, evinde Minecraft oynamaya başlamıştı ve oyunda tanıştığı insanlar tarafından kabul edilmişti. Vekilinin açıklamasına göre hackerlarla orada tanışan genç; gerçek hayatta sahip olamadığı saygıya o zehirli ortamda sahip olmuştu. Ancak Cohan, soruşturma süresinde de tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle mahkeme tarafından üç yıl boyunca hapis cezasına çarptırıldı.