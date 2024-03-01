18 yaşındaki gençlerin kültürel etkinliklere bir kereliğine ücretsiz girmelerini sağlayacak GençKart uygulaması başladı. Peki GençKart hizmetine başvuru nasıl yapılır? Adım adım anlattık...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında 18 yaşındaki gençleri ilgilendiren bir karar yayımlandı. 8217 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar" isimli karara göre gençlerin bir yıl boyunca kullanabilecekleri "GençKart" uygulaması resmen hayata geçirilmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isimse Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerini kullanan Nuri Ersoy, katkılarından dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünün sanat etkinliklerinden, anılan Bakanlığın "GençKart" isimli kültür ve sanat projesi kapsamında yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.



(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve doğabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Resmî Gazete'deki düzenlemeye buradan ulaşılabilir.

Peki e-Devlet üzerinden GençKart başvurusu nasıl yapılır?

Adım #1: e-Devlet hesabına giriş yapın .

e-Devlet hesabına . Adım #2: e-Devlet arama bölümüne " GençKart " yazın.

e-Devlet arama bölümüne " " yazın. Adım #3: "GençKart İşlemleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı)" seçeneğine tıklayın .

"GençKart İşlemleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı)" seçeneğine . Adım #4: Sizden istenen bilgileri doldurun ve işlemi tamamlayın.

Son olarak, bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin mutlaka 18 yaşında olmaları gerektiğini belirtelim. Eğer 18 yaşında değilseniz, "18 yaşında olmadığınız için GençKart başvurusunda bulunamazsınız." şeklinde bir uyarı alacak ve işleme devam edemeyeceksiniz.