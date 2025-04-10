ABD'de gerçekleştirilen bir anket, iPhone'ların gençler arasında hâlâ inanılmaz oranda popüler olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Akıllı telefonlarda marka tercihleri kişiden kişiye değişiyor. Ancak çok büyük bir çoğunluğumuzun ya Apple ya da Samsung tercih ettiğini söylemek yanlış olmaz. Peki gençlerde nasıl bir durum var?

ABD’de yapılan yeni bir anket, Apple’ın iPhone’larının gençler arasında inanılmaz oranda popüler olduğunu ortaya koydu. Büyük çoğunluk, hâlâ iPhone’u tercih ediyor. Ankette her biri farklı eyaletten 6500 civarında genç kişi yer aldığını belirtelim.

%88’i hem iPhone sahibi hem de yeni telefonunun iPhone olacağını düşünüyor

Sonuçlara göre ankete katılan gençlerin %88’i iPhone kullanıyor. Yine aynı oranda kişi ise sıradaki cihazlarının bir iPhone olacağını düşünüyor. Yani hem kullanım konusunda çok popüler hem de başka markaya geçmek isteyenlerin sayısı çok.

Geçen yılla da karşılaştırma yapılmış. Buna göre iPhone’ların gençler tarafından sahiplik sayısı, önceki yıla göre %3 oranında artış göstererek rekor seviyelere yükselmiş. 10 yıl önceye göre de kademeli olarak arttığı görülüyor. Öyle ki 2015’te tercih edenlerin oranı %66 civarındaymış.

Tabii ki bu ABD özelinde bir anket. Yani her ülkede böyle olacak diyemeyiz. Bazı yerlerde Samsung gibi markalara tercih daha fazla olabilir. Ancak sonuçlar, kullanıcıların Apple’a olan sadakatinin gençlerde de devam ettiğini bir kez daha gösteriyor. Apple hâlâ bu konuda çok güçlü.