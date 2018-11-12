Birçok animasyon filmi olan Pokemon'un gerçek oyuncularla çekilen ilk filmi olan Detective Pikachu 2019'da vizyona girmeye hazırlanırken, filme dair ilk fragman da yayınlandı.

Sayısız oyunu, animesi ve animasyon filmleri bulunan Pokemon, geçtiğimiz yıllarda oldukça dikkat çeken Pokemon Go oyunu ile hayranlarında büyük heyecan uyandırsa da sokaklarda Pokemon avlama çılgınlığı çok uzun sürmemişti. Şimdi de animesi ve animasyon filmlerinin aksine gerçek oyuncularla çekilen bir filmle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk live-action (gerçek oyuncularla çekilen) Pokemon filmi önümüzdeki sene geliyor. Legendary Pictures ve The Pokemon Company’nin ortak yapımı olan filmin ilk fragmanı da çıktı. Pokemon franchise’ının en bilinen karakteri olan Pikachu’yu ise Ryan Reynold seslendiriyor.

Detective Pikachu, babası gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Tim ve biraz kürklü ve hırçın Pikachu’nun maceralarını anlatacak. Film, aynı isme sahip Pokemon oyunundan esinlenilerek yaratılmış.

Çocukluğumuzda bize tatlı ve sevimli gelen Pokemon’lar filmde biraz ürkütücü olmuş sanki. Özellikle animenin en sevimli karakterlerinden Jigglypuff kürküyle pek sevimli gözükmüyor. Psyduck ise sanki kabuslardan fırlayıp gelmiş gibi.